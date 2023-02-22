"Непросто зайти": ЗСУ зіткнуться з серйозними труднощами під час звільнення Криму - Тука

Експерт переконаний, що звільнення Криму відбуватиметься виключно військовим шляхом.

Крим складніше звільнити, ніж Донбас / Колаж фото УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Звільнити Крим буде складніше, ніж всю іншу територію України. Але це відбуватиметься виключно військовим шляхом. Про це під час чату на Главреді розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Крим - це досить складна територія. По-перше, буде непросто зайти на територію Криму", - переконаний він.

Тука вважає, що звільнити Луганськ і Донецьк буде легше, адже практично у всьому Криму степова зона і лише ближче до узбережжя і півдня починається гірська місцевість, що серйозно буде ускладнювати військові дії.

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"Утримувати під контролем перешийки (місця входу в Крим) дуже і дуже легко, тому що вони вузенькі. Способів і шляхів для здійснення десантних операцій з моря зараз у нас немає. Можливо, з часом вони з'являться. Але зараз їх у нас немає, тому єдиний спосіб зайти в Крим – по суші. А перешийок - все одно що горлечко в пляшці, і контролювати його дуже легко. У Росії вистачає сил і озброєння, в тому числі засобів Чорноморського флоту, для того, щоб утримувати під контролем цей вузький перешийок", - пояснив Тука.

Він додав, що лише це може стримати ВСУ. Однак після звільнення певного плацдарму на півночі півострова, то з нього можна буде проводити успішні бойові дії.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Деокупація Криму

Раніше колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес висловив думку, що українські військові повинні звільнити Крим, адже поки він під окупацією, Україна перебуватиме у небезпеці через можливість нових наступів та не зможе відновити свою економіку. Для деокупації півострова потрібна зброя великої дальності, зазначив він.

Політичний і військовий експерт, екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що щойно буде звільнений Мелітополь, захисники України могли б одразу зайти в захоплений росіянами Крим. Причому ЗСУ буде простіше деокупувати півострів, ніж Донбас.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові.

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