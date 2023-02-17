США підтримали удари України по цілях РФ у Криму: у Москві закотили істерику

Без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці, впевнена Вікторія Нуланд.

Вікторія Нуланд не бачить перешкод у звільненні Криму Україною / УНІАН , newsonline24.com.ua

США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Росія побудувала в Криму масу військових споруд, вони є законними цілями, по яких Україна завдає ударів, і ми підтримуємо це", - сказала вона в ході виступу у Фонді Карнегі у Вашингтоні, повідомляє ВВС.

Нуланд зазначила, що "щонайменше, без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці", і демілітаризація повинна стати частиною "стійкого стримування".

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Реакція РФ

У Росії відреагували на слова Нуланд про підтримку США українських ударів по Криму. У МЗС РФ заявили, що підтверджуються російські заяви "про безпосередню залученість Сполучених Штатів у конфлікт".

"США активно постачають Київ сучасними комплексами, які використовуються для ураження російських регіонів. Консультують українських воєначальників. Де-факто разом з ними планують операції. Беруть участь у наведенні на цілі озброєнь, що відкрито визнають і американські експерти", — заявив прес-секретар посольства Росії в США Ігор Гіренко.

Схвалення ударів по Криму "це те ж саме, що підштовхування їх (українців - ред.) до атаки на Москву або Владивосток", додав він.

Нагадаємо, раніше заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Києва.

За його словами, якщо ЗСУ завдадуть ударів з GLSDB по російських військах у захопленому Криму, Москва у відповідь, мовляв,"застосує всі види зброї".

У свою чергу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна може завдавати ударів по військових об'єктах РФ за допомогою безпілотника Ту-141.

За його словами, у Києва є зброя, здатна проникати на територію ворога на глибині 300 км.

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