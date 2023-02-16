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"РФ зачекає кілька років і почне знову": коли Україна звільнить Крим, далі буде Донбас – Ходжес

16 лютого 2023, 21:48
Поки Україна не звільнить Крим, вона не буде у безпеці й не зможе відновити свою економіку.
Украинские военные, ВСУ, Бен Ходжес
Коли Україна звільнить Крим, далі буде Донбас, вважає Ходжес/ 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Белінського, УНІАН

Українські військові повинні звільнити Кримський півострів, адже поки він під російською окупацією, Україна перебуватиме у дуже небезпечній ситуації. Українська держава за таких умов перебуватиме в постійній небезпеці через можливість нових наступів та не зможе відновити свою економіку.

Для деокупації півострова потрібна зброя великої дальності. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес під час Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum).

Він нагадав, що від Одеси до Севастополя всього 300 кілометрів по прямій. Тому Чорноморський флот РФ може блокувати комерційні перевезення до і з Одеси.

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"І, звичайно, поки вони окупують Крим, вони можуть продовжувати блокувати доступ до Азовського моря та вихід із нього. Маріуполь чи звільнені порти ніколи не зможуть відновитись і стати функціональними, доки Росія контролює доступ до моря", – зазначив Ходжес.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес – офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Крім цього, Крим є величезною матеріально-технічною базою для російських окупантів. Також загарбники використовують півострів як стартовий майданчик для російських безпілотників та ВПС.

Ходжес наголосив, що не можна дати країні-агресорці Росії втримати окупований півострів у своїх руках.

"Якби відбулося врегулювання шляхом переговорів, коли Україна вирішила, погодилася б або ж на неї чинили тиск відмовитись від Криму в межах цих переговорів, тоді росіяни просто б чекали кілька років, поки ми не втратимо інтерес, перейдемо до чогось іншого, а потім вони почали б знову. Тому я вважаю, що Крим є вирішальним. Коли Україна звільнить Крим, то за ним буде і Донбас", – зазначив американський генерал.

Далекобійна зброя могла б змусити окупантів піти з Криму, додав Ходжес.

Звільнення Криму

Раніше політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий висловив думку, що українські військові можуть відвоювати в окупантів Донбас після повернення Криму. Для російських загарбників втрата півострова буде сильним психологічним моментом, після якого вони просто можуть припинити триматися за окуповані території Донеччини та Луганщини.

Також раніше екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес розповів, як Україна змогла б швидко звільнити окупований Росією Крим. ЗСУ повинні ізолювати півострів і запобігти підтримці російської піхоти артилерією. За словами Ходжеса, повернути півострів під контроль Києва неможливо без високоточної далекобійної зброї.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що Україна може отримати від західних партнерів потужні ракети GLSDB та Storm Shadow. Як перші, так і другі здатні сильно вплинути на ситуацію на полі бою.

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