"Крим буде простіше взяти, ніж Донбас": експерт назвав умову для швидкої деокупації півострова

Щойно ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та південь Запоріжжя, їх нічого не стримуватиме на кримському напрямку.

Крим - простіша мета з військової точки зору, ніж Донбас / Фото УНІАН

Щойно буде звільнений Мелітополь, захисники України могли б одразу зайти в захоплений росіянами Крим. Причому ЗСУ буде простіше деокупувати півострів, ніж Донбас. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Я б особливо не поділяв звільнення півдня Запоріжжя та кримську операцію. Тому що я не бачу жодної причини, чому б не зайти одразу в Крим, щойно ми звільняємо Мелітополь. Тобто з моменту, коли ми повертаємо лівобережну Херсонщину і південь Запоріжжя, нас нічого не стримуватиме на кримському напрямку. Скажу більше - нам з військової точки зору буде простіше взяти Крим, ніж Донбас", - сказав він.

Він пояснив: Крим - це півострів, який був пов'язаний з Росією одним, і так вже частково зламаним, мостом.

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"А Донбас - це широченний фронт, де ззаду широченний російський тил з можливістю підвезення всього в будь-який момент і в будь-яку точку. Та й кримські степи – це одна історія, а щільно забудована міська і промислова агломерація Донбасу - зовсім інша. Тому Крим з військової точки зору - більш проста мета після того, як ми прорвемося на оперативний простір причорноморських степів", - сказав експерт.

При цьому Дикий не став прогнозувати терміни звільнення українських територій.

"Є надії, що це буде, наприклад, в травні-червні, але надії та прогнози в даному випадку – велика різниця, тому що для прогнозів немає достатньої інформації", - резюмував він.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Звільнення Криму - прогнози

8 лютого міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна почала готуватися до звільнення Криму. За її словами, скоро почнеться підготовка кадрового резерву для півострова, враховуючи перспективу його деокупації.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що для остаточного звільнення окупованого Криму може знадобитися багато років. Найімовірніше, це можна зробити приблизно за 7 років, проте такий варіант малоймовірний. Можливо доведеться чекати набагато довше, поки зміниться хоча б одне покоління людей.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує через 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув, що вже влітку 2023 року Крим буде під контролем України. Відповідаючи на запитання про те, куди найкраще поїхати у відпустку влітку 2023 року, глава ГУР відповів так: "Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

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