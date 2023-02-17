УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Крим буде простіше взяти, ніж Донбас": експерт назвав умову для швидкої деокупації півострова

17 лютого 2023, 01:32
Щойно ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонської області та південь Запоріжжя, їх нічого не стримуватиме на кримському напрямку.
Крим
Крим - простіша мета з військової точки зору, ніж Донбас / Фото УНІАН

Щойно буде звільнений Мелітополь, захисники України могли б одразу зайти в захоплений росіянами Крим. Причому ЗСУ буде простіше деокупувати півострів, ніж Донбас. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Я б особливо не поділяв звільнення півдня Запоріжжя та кримську операцію. Тому що я не бачу жодної причини, чому б не зайти одразу в Крим, щойно ми звільняємо Мелітополь. Тобто з моменту, коли ми повертаємо лівобережну Херсонщину і південь Запоріжжя, нас нічого не стримуватиме на кримському напрямку. Скажу більше - нам з військової точки зору буде простіше взяти Крим, ніж Донбас", - сказав він.

Він пояснив: Крим - це півострів, який був пов'язаний з Росією одним, і так вже частково зламаним, мостом.

відео дня

"А Донбас - це широченний фронт, де ззаду широченний російський тил з можливістю підвезення всього в будь-який момент і в будь-яку точку. Та й кримські степи – це одна історія, а щільно забудована міська і промислова агломерація Донбасу - зовсім інша. Тому Крим з військової точки зору - більш проста мета після того, як ми прорвемося на оперативний простір причорноморських степів", - сказав експерт.

При цьому Дикий не став прогнозувати терміни звільнення українських територій.

"Є надії, що це буде, наприклад, в травні-червні, але надії та прогнози в даному випадку – велика різниця, тому що для прогнозів немає достатньої інформації", - резюмував він.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Звільнення Криму - прогнози

8 лютого міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна почала готуватися до звільнення Криму. За її словами, скоро почнеться підготовка кадрового резерву для півострова, враховуючи перспективу його деокупації.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що для остаточного звільнення окупованого Криму може знадобитися багато років. Найімовірніше, це можна зробити приблизно за 7 років, проте такий варіант малоймовірний. Можливо доведеться чекати набагато довше, поки зміниться хоча б одне покоління людей.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує через 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов натякнув, що вже влітку 2023 року Крим буде під контролем України. Відповідаючи на запитання про те, куди найкраще поїхати у відпустку влітку 2023 року, глава ГУР відповів так: "Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Інші новини:

війна в Україні війна на Донбасі новини України новини Криму війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:05

Військовий експерт спрогнозував, скільки потрібно ракет, щоб "вибити" російський флот з війни

02:02

"Конвульсії викликають тільки сміх": Волочкова показала верх свого талантуВідео

01:45

У напівкорсеті і без трусів: Ешлі Грем здивувала відвертою фотосесією

01:32

"Крим буде простіше взяти, ніж Донбас": експерт назвав умову для швидкої деокупації півостроваВідео

01:27

Як швидко почистити печериці за допомогою борошна: суперський трюк, про який мало хто знаєВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:51

Чому 17 лютого не можна чіпати собак: прикмети і що не можна робитиВідео

00:34

Колишній друг Путіна описав сценарій закінчення війни в УкраїніВідео

00:10

Гороскоп на сьогодні 17 лютого 2023: Стрільцям - нові ідеї, Рибам - звичайний деньВідео

16 лютого, четвер
23:59

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 лютого 2023: Рибам - розмова по душам, Ракам - випробування

Реклама
23:30

РФ може влаштувати теракти на своїй території: розвідка Польщі пояснила, навіщо це КремлюВідео

22:53

В Україні з'явилися нові грошові виплати: хто може отримати понад 20 тисяч гривеньВідео

22:42

"РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого": Подоляк пояснив плани ПутінаВідео

22:32

"Ми її обов'язково розвалимо": Данілов заявив, що Україна зробить з РФ те саме, що з СРСРВідео

21:50

Ніхто не зможе відмовитися: знаменитий рецепт хрусткого печива Гусячі лапкиВідео

21:48

"РФ зачекає кілька років і почне знову": коли Україна звільнить Крим, далі буде Донбас – ХоджесВідео

21:38

"Російський наступ вже почався": Зеленський розповів про бійнюВідео

21:01

В Україні різко зіпсується погода: синоптики назвали дату штормуВідео

21:01

Зустріли 14 лютого абсолютно голими: Емілі Ратаковскі підтвердила роман з відомим коміком

20:57

"Будуть шалені втрати": експерт спрогнозував наслідки, якщо РФ кине в бій авіаціюВідео

20:54

Навіщо класти лавровий лист під килим: мало хто з господинь про це здогадується

Реклама
20:44

В Україні знищили окупанта, який знімався в новорічному привітанні ПутінаВідео

20:13

Роман Цимбалюк. Симоньян влаштувала 30 секунд правдиВідеоблоги

20:06

Зірка Танців з зірками після 2-місячного зникнення розповіла про хворобу

20:00

Навіщо 18 лютого потрібно всім прибрати в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

19:34

"Багато, багато, багато років": Столтенберг попередив про тривале протистояння між НАТО та РФВідео

19:27

Міс Україна-Всесвіт потрапила під обстріл - автомобіль Анни Неплях розбитий

19:20

Найближчими тижнями буде важко, і ставатиме важчеПогляд

19:11

Український тактичний одяг: "Фундація Течія" та Олег Крот відзвітували про ще один проєкт для ЗСУ

19:05

Як молодим мамам оформити допомогу на дитину онлайн: інструкція від МінсоцполітикиВідео

18:53

"Це буде крах війська РФ": Україна може вигнати окупантів у 2023 році за однієї умови – генерал СШАВідео

18:44

Найгарніший весняний манікюр 2023: 5 варіантів, в які можна закохатися з першого поглядуФото

18:39

"Список 101": Україна повернула з російського полону сотню військовихВідео

18:34

"У росіян багато сил і засобів": експерт розповів, чи очікувати важких боїв на півдні УкраїниВідео

17:56

"Спасибі, Лео": Ді Капріо зробив великий внесок для українців у "Фонд Олени Зеленської"Відео

17:53

Навіщо надягати наволочку на подушку - як вона зберігає обличчя і здоров'яВідео

17:51

Дехто з українців може вийти на пенсію в 50 років: які умови і що для цього потрібноВідео

17:08

Турецького актор з серіалу "Заснування: Осман" знайшли мертвим після землетрусу 6 лютогоВідео

16:56

Як створити затишок в домі без грошей - буде дешево і сердитоВідео

16:55

Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до Києва підтримати ЗСУ та українцівВідео

16:35

У Кремля є список цілей для атак в Україні: під загрозою низка об’єктів – Повітряні сили ЗСУВідео

Реклама
16:25

Секс-символ ЗСУ Валерій Маркус оголосив про своє одруження

16:23

Євросоюз у річницю нападу Путіна на Україну залишить Росію без унітазівВідео

16:01

Усуне 6 проблем одним махом: навіщо досвідчені господині додають соду при пранні

15:51

Керувала фінансами Міноборони РФ: у Росії знайшли мертвою ще одну топ-чиновницюВідео

15:31

Експерт розповів, чи можуть поразки окупантів в Україні запустити процеси розпаду РосіїВідео

15:27

Для чого кладуть хліб в котлети і чим його можна замінити: секрет соковитої стравиВідео

15:19

Український актор розповів, як Гордон врятував його родині життя на початку повномасштабної війниВідео

15:15

Достатньо столової ложки: навіщо посипати сіллю картоплю після посадкиВідео

15:07

П'яного сина Жириновського заарештували і позбавили волі

15:02

"Україна може повернути Донбас після Криму": коли ЗСУ візьмуть Севастополь, армія РФ посиплется – експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти