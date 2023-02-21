"Путін готується до нових наступів": Столтенберг роззкрив плани диктатора

Генеральний секретар НАТО переконаний, що Путін не хоче сідати за стіл переговорів та домовлятися про справжній мир.

Путін готується до нових наступів на Україну / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін навіть не планує відступати та сідати за стіл переговорів, щоб домовитись про справжній мир. Він готує російських окупантів до нових наступів на Україну, щоб досягнути хоча б якихось "успіхів" на фронті. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюселі, коментуючи звернення Володимира Путіна до Федерального зібрання.

Столтенберг акцентував на тому, що російський диктатор хоче кинути на український фронт ще більше окупантів та зброї.

"Те, що ми бачили сьогодні, – президент Путін не готується до миру, він готується до війни, до нових наступів. Він готується для того, щоб послати в Україну більше військ, більше озброєння", - сказав Столтенберг.

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Він також наголосив на тому, наскільки необхідно підтримувати Україну та постійно передавати озброєння.

"Це буде трагедія для України, але також небезпека для всіх нас, якщо Путін виграє в Україні", - додав генсек НАТО.

Новий наступ РФ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках. Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але водночас Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Міністр оборони України Олексій Резніков акцентував увагу на тому, що РФ ще не пішла у новий великий наступ із застосуванням танків та артилерії. Цей наступ може ще відбутися, але українські сили до нього готові. Також він додав, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу.

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