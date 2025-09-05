Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Ці магнітні бурі можуть серйозно вплинути на самопочуття.

Календар магнітних бур / Фото: згенероване ШІ

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

У вересні Україна буде під впливом багатьох магнітних бур. Деякі з них будуть дуже сильними і можуть стати причиною погіршення самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з прогнозом, 1-2 вересня геомагнітна активність була на високому рівні. 3 вересня вона стала трохи слабшою. 6 вересня її сила буде на рівні трьох балів, після чого зросте до чотирьох. З такою силою вона протримається до 10 вересня включно.

Очікується, що 15 вересня геомагнітна активність зросте до п'яти балів, після чого опуститься до чотирьох. 17 вересня очікується слабший шторм - трибальний. Однак розслаблятися ще рано, адже вже наступного дня буде 4-бальна буря. У період з 19 по 23 вересня потужність бурі протримається на рівні трьох балів.

Календар магнітних бур / Інфографіка: Главред

За даними meteoagent, 1 вересня вдарила дуже потужна і затяжна магнітна буря. Вона увірвалася з потужністю 5 балів і продовжила посилюватися. 7 вересня вона зросла до семи балів.

3 вересня буря різко опустилася до п'яти балів, але потім посилилася до шести. 5 вересня її потужність стала чотирибальною. Очікується, що незабаром буря знову посилиться до п'яти балів.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

