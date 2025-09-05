Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Ангеліна Підвисоцька
5 вересня 2025, 23:02
141
Ці магнітні бурі можуть серйозно вплинути на самопочуття.
Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати
Календар магнітних бур / Фото: згенероване ШІ

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

У вересні Україна буде під впливом багатьох магнітних бур. Деякі з них будуть дуже сильними і можуть стати причиною погіршення самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з прогнозом, 1-2 вересня геомагнітна активність була на високому рівні. 3 вересня вона стала трохи слабшою. 6 вересня її сила буде на рівні трьох балів, після чого зросте до чотирьох. З такою силою вона протримається до 10 вересня включно.

відео дня

Очікується, що 15 вересня геомагнітна активність зросте до п'яти балів, після чого опуститься до чотирьох. 17 вересня очікується слабший шторм - трибальний. Однак розслаблятися ще рано, адже вже наступного дня буде 4-бальна буря. У період з 19 по 23 вересня потужність бурі протримається на рівні трьох балів.

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати
Календар магнітних бур / Інфографіка: Главред

За даними meteoagent, 1 вересня вдарила дуже потужна і затяжна магнітна буря. Вона увірвалася з потужністю 5 балів і продовжила посилюватися. 7 вересня вона зросла до семи балів.

3 вересня буря різко опустилася до п'яти балів, але потім посилилася до шести. 5 вересня її потужність стала чотирибальною. Очікується, що незабаром буря знову посилиться до п'яти балів.

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:14Світ
Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

23:02Синоптик
У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

22:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в Україні

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

Окупанти поклали око на три міста: у ЗСУ розкрили плани РФ на осінь

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам - море компліментів, Рибам - скрутне становище

Останні новини

23:14

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:02

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

22:53

Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати

22:52

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

21:58

"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
21:55

Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

21:50

Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

21:46

Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки

21:37

Зустріч Зеленського і Путіна у Москві: МЗС різко відреагувало

Реклама
21:35

Дніпро: ріка, що зберігає тисячолітні секрети України

20:55

Двейн Джонсон шокував фанатів схудненням на 30 кг: який зараз вигляд має актор

20:54

Перелом чи розтягнення: чому загоєння зв’язок довше за кістки

20:45

Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

20:22

Домінування руки: чому одна рука сильніша

20:09

Смачна закуска, яка розлетиться зі столу: неймовірно простий рецепт сирних паличокВідео

20:03

Переосмислення української історії: чому українська історія це шлях героїв, а не жертв

19:38

У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

19:35

Дощі, грози та туман повертаються: синоптики попереджають про негоду

19:10

Чому Путін погодився на зустріч з Зеленським у Москві?Погляд

19:10

8 тисяч за комуналку вже за пару років: як можуть змінитися тарифи ЖКГПогляд

Реклама
18:58

"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

18:38

Україна-Франція: де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026

18:17

Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

18:09

"З підтримкою на адресу України": розсекречено позицію Крістіни Орбакайте

17:45

Ховалися в окупації три роки: розвідники евакуювали чотирьох бійців ЗСУ

17:43

Їжа з черв’яками, холод та роздягання: чутлива розповідь журналіста про полон

17:39

Колгоспники: у РФ висміяли путіністку Корольову з Тарзаном

16:53

Росіяни в перші дні окупації просили у нас шкарпетки, а потім крали їжу - Хилюк

16:51

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді: перші подробиціВідео

16:49

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

16:49

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС назвали, де може відбутися саміт

16:18

СБУ ударами по Росії дає Україні необхідні карти для перемовин, - військовий експерт

16:14

Крутять людьми, як хочуть: хто є найкращими маніпуляторами за датою народження

16:13

"Медовий місяць" — український романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення

15:56

Потужні удари ЗСУ: підірвано Рязанський НПЗ, ЗРК С-400 і склади БпЛА росіян

15:55

Від нових не відрізнити: як повністю прибрати жовті плями на кросівках

15:49

Одна звичка збільшує розхід палива: від чого потрібно відмовитись водіямВідео

15:43

Час перероджуватись: ТОП-3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни

15:24

Неофіційна дружина Путіна Кабаєва поїхала до Китаю, щоб узяти своє

15:23

Чому 6 вересня не можна залишати дім неприбраним: яке церковне свято

Реклама
15:06

Новий сезон "Венсдей": про що буде 3 частина популярного серіалу

14:51

Тисячі солдатів іноземного контингенту в Україні: важлива заява Зеленського

14:49

Чому кіт не йде, коли ви його кличете: неочікувана відповідь " вусатого ігнору"

14:35

Куди поставити орхідею в квартирі: флорист назвала популярну помилку

14:30

Затримка реальності: Зеленський відповів на слова Путіна про вступ України до ЄС

14:16

Загрожує в'язниця: зірку "Інтернів" підловили з наркотиками

14:11

Як стати щасливим: психологи назвали ТОП-7 дій, щоб підняти рівень життя

13:57

Оренда підскочила більш ніж на 50%: де в Україні здають найдорожчі квартири

13:51

Вапняний наліт у ванні випарується за секунди за допомогою несподіваного засобуВідео

13:49

Була операція: СолоХа показала обличчя сина та розповіла про складні пологи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти