Дощі, грози та туман повертаються: синоптики попереджають про негоду

Ангеліна Підвисоцька
5 вересня 2025, 19:35
Погода в Сумах буде найпрохолоднішою. Температура повітря там опуститься до +11 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 6 вересня
  • Де температура повітря підвищиться до +29 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі та туман

Погода в Україні 6 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6-7 вересня в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря підвищиться до +29 градусів. У західних областях очікуються дощі з грозами та зниження температури повітря на 2-4 градуси.

Вночі буде справжня прохолода. Температура повітря опуститься до 12-16 градусів тепла. У Києві буде сухо та сонячно, а вдень температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Вже наступними вихідними буде більш комфортна погода. Похолодання прийде 16-17 вересня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / фото: ventusky

Погода 6 вересня

В Україні 6 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на крайньому заході. На Прикарпатті та Закарпатті очікується туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; на заході та півдні країни вночі 12-17°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 6 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+32 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / фото: meteoprog

Погода 6 вересня у Києві

У Києві 6 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
