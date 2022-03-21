"Німці, у вас є сила!": Зеленський звернувся до громадян Німеччини через членство України в ЄС

Володимир Зеленський звернувся до громадян Німеччини / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення 21 березня - у двадцять шостий день війни в Україні.

На початку свого звернення президент включив сигнал тривоги, який за час війни звичним для українців.

"Це було 20 секунд, а ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей і біжать до укриття, щоби вижити, врятуватися від російських ракет та авіабомб", - сказав Зеленський.

Глава держави звернувся до громадян Німеччини.

"Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, за яке ми боремося на полі бою. І яке ви можете добути в боротьбі прямо в своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, у вас є сила!",- сказав глава держави.

Зеленський закликав жителів Німеччини бойкотувати російські товари, щоби не спонсорувати війну в Україні.

"Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів, закрийте для них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів, тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти - кожен в Німеччині, в Європі, щоб Київ знову могли називати новим Берліном, щоб на наших вулицях було так само безпечно, як і у вас, щоб діти гралися не в укриттях... Жодного шансу російським ракетам, бомбам, війні, дійте, щоб настав мир", - закликав Зеленський.

Як повідомляв Главред, 18 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі буде підготовлений впродовж декількох місяців.

17 березня Володимир Зеленський заявив, що Федеративна Республіка Німеччина бере участь у будівництві нової стіни в Європі, коли затягує вступ України до Євросоюзу і НАТО. За його словами, німецькі компанії продовжили співпрацювати з Росією, яка використовує Берлін та інші держави, щоби фінансувати війну. При цьому українська держава вдячна тим німецьким політикам і бізнесу, які вирішили підтримати Київ.

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