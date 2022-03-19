Газова залежність від РФ - "дурна" політика: міністр економіки ФРН розкритикував Берлін

Німеччина працює над пошуком нових джерел для отримання газу / pixabay

Міністр економіки Німеччина Роберт Хабек вважає, що Берлін зробив "дурний" вчинок, створивши такі умови, за яких держава стала залежною від російських поставок газу.

Як повідомляє Bloomberg, в ефірі DeutschlandFunk радіо він назвав "дурним" (stupid, - ред.) вчинок Берліна, внаслідок якого Німеччина стала залежною від російського газу приблизно наполовину своїх постачань.

Крім того, перебуваючи в Катарі і ОАЕ, де він обговорював можливість купівлі ФРН зрідженого природного газу (ЗПГ), міністр сказав, що в майбутньому німецькій державі не слід припускати такої ситуації – кожен з окремих постачальників повинен постачати не більше 10 або 20% потреб Берліна.

Нагадаємо, наприкінці лютого канцлер ФРН Олаф Шольц зробив заяву про те, що Німеччина вирішила піти на зміну курсу і відмовитися від постачань газу з Росії. Берлін має намір побудувати два термінали зрідженого природного газу і планує створити запаси вугілля і палива.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Німеччина виступила проти інтеграції держави до НАТО, а наразі блокує процедуру прискореного вступу країни до Євросоюзу. За його словами, німецькі компанії продовжили працювати з Росією, яка використовує Берлін для фінансування своєї війни проти Києва.