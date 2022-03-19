Газова залежність від РФ - "дурна" політика: міністр економіки ФРН розкритикував Берлін

Німеччина майже наполовину залежна від російського газу, сказав Роберт Хабек.
Міністр економіки Німеччина Роберт Хабек вважає, що Берлін зробив "дурний" вчинок, створивши такі умови, за яких держава стала залежною від російських поставок газу.
Як повідомляє Bloomberg, в ефірі DeutschlandFunk радіо він назвав "дурним" (stupid, - ред.) вчинок Берліна, внаслідок якого Німеччина стала залежною від російського газу приблизно наполовину своїх постачань.
Крім того, перебуваючи в Катарі і ОАЕ, де він обговорював можливість купівлі ФРН зрідженого природного газу (ЗПГ), міністр сказав, що в майбутньому німецькій державі не слід припускати такої ситуації – кожен з окремих постачальників повинен постачати не більше 10 або 20% потреб Берліна.
Нагадаємо, наприкінці лютого канцлер ФРН Олаф Шольц зробив заяву про те, що Німеччина вирішила піти на зміну курсу і відмовитися від постачань газу з Росії. Берлін має намір побудувати два термінали зрідженого природного газу і планує створити запаси вугілля і палива.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Німеччина виступила проти інтеграції держави до НАТО, а наразі блокує процедуру прискореного вступу країни до Євросоюзу. За його словами, німецькі компанії продовжили працювати з Росією, яка використовує Берлін для фінансування своєї війни проти Києва.