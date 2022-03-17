Україна б'ється за свій народ, будьте лідером: Зеленський різко звернувся до ФРН і особисто Шольца

Зеленський закликав Німеччину допомогти зупинити війну Росії проти України / Скріншот

Україна задається питанням, чому держави за океаном стали ближчими для Києва, ніж Німеччина. Українська держава б'ється об стіну, воює за те, щоб зберегти свій народ. Канцлер Олаф Шольц повинен зруйнувати цю стіну між свободою і несвободою, підтримати Київ і допомогти зупинити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу перед Бундестагом у четвер, 17 березня, він дорікнув Німеччині у тому, що заокеанські країни наразі стали ближче для України, ніж Берлін. Українці воюють за збереження свого народу і хочуть бути почутими. Канцлеру Шольцу слід стати лідером Німеччини і підтримати Київ, щоб зупинити військове протистояння з Росією.

"Чому держави за океаном для нас виявилися ближчими, ніж ви? Тому що це стіна, яку хтось не помічає, але об яку б'ємося ми, допоки воюємо за те, щоб зберегти свій народ. Канцлер Шольц, Зруйнуйте цю стіну, дайте Німеччині заслужене лідерство, підтримайте нас, зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити", - сказав Зеленський.

Також гарант згадав і про Північний потік-2 - Київ попереджав, що трубопровід є політичною зброєю, проте чув у відповідь тільки заяви про "економічний проект".

"А це був цемент для нової стіни (між свободою і несвободою)", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна прагне отримати чіткі і конкретні гарантії безпеки, які повинні бути закріплені в правовому полі. Гаранти повинні захищати Київ, коли на державу нападають, а не стояти осторонь. Також українська держава має намір вимагати гарантії щодо обов'язкового закриття неба. В України має бути потужний пул союзників, які забезпечать країні безпеку.