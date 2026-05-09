Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Переможниця "Євробачення" відмовилася виступити на ювілейному шоу: що сталося

Олена Кюпелі
9 травня 2026, 18:24оновлено 9 травня, 20:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Турецька співачка відмовилася виступити на ювілейному "Євробаченні".
Турецька співачка відмовилася виступати на
Турецька співачка відмовилася виступати на Євробаченні / Колаж Главред, фото Instagram/sertaberener

Коротко:

  • Яка причина такого рішення
  • Що заявила співачка

Турецька співачка Сертаб Еренер, яка виконала пісню "Everyway That I Can", що принесла Туреччині перше місце на конкурсі Євробачення 2003 року, відмовилася від пропозиції виступити на фіналі Євробачення у Відні цього року.

Сертаб Еренер, яка завоювала для Туреччини титул переможниці, зробила заяву у своєму акаунті в соціальних мережах перед концертом у Стамбулі. Про це пише турецьке видання Т24.

відео дня
Турецька співачка відмовилася виступати
Турецька співачка відмовилася виступати / Фото Instagram/sertaberener

Еренер оголосила, що отримала пропозицію виступити на фіналі Євробачення у Відні, Австрія, цього року.

В опублікованому нею відео співачка заявила, що не хоче брати участь у заході через глобальні політичні події. Еренер також згадала, що у неї був запланований концерт на ту саму дату, і тому вона відхилила пропозицію.

Коли дивитися Євробачення 2026

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться у вівторок, 12 травня. Другий півфінал – у четвер, 14 травня, а гранд-фінал "Євробачення-2026" заплановано на суботу, 16 травня.

Попередньо всі прямі ефіри розпочинатимуться о 22:00 за київським часом, або о 21:00 за центральноєвропейським часом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, вирішив стати новим українським холостяком і нібито взяти участь у шоу.

Напередодні також переможець кулінарного шоу "МайстерШеф-16" — кондитер Олександр Зубко, який нещодавно повідомив, що вступив до лав ЗСУ, вийшов на зв'язок і розповів про те, як проходить його служба.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

21:46Війна
"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

21:43Україна
Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

19:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Останні новини

21:46

Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

21:43

"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

21:10

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

21:08

Венсан Кассель показав свого молодшого сина від моделі

20:37

Для п'яти знаків зодіаку наступний тиждень стане найщасливішим у році - хто вони

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
19:57

Секрет назви та вибір Мазепи: маловідомі факти про історію давньої Полтави

19:55

49-річний син 80-річної Шер поскаржився, що співачка перестала його утримувати

19:54

Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

19:51

Ознаки перезволоження городу: помилки у поливі можуть знищити врожай

Реклама
19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травняПогляд

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:24

Переможниця "Євробачення" відмовилася виступити на ювілейному шоу: що сталося

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

Реклама
17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

15:33

Орел чи решка - як правильно класти гроші під поріг, щоб притягнути багатство

15:20

Як обирати найсолодшу полуницю: фермери розкрили, на що дивитися при покупці

15:18

Чому 10 травня не можна копати та орати: яке церковне свято

15:15

Чи будуть удари по Києву найближчим часом: у Путіна зробили нову заяву

15:07

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

13:24

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:20

Що відбуватиметься в останні дні перед кінцем світу: як зміняться люди

Реклама
12:53

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:39

Перевершує всіх: астролог назвала найкращий знак зодіаку

12:28

Українець придбав найдорожчу квартиру у світі: скільки коштує пентхаусВідео

12:23

Гороскоп Таро на завтра, 10 травня: Овнам — обережність, Ракам — мудрість

12:19

На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

12:04

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

12:03

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

11:50

Старі смартфони в будинку можуть становити загрозу: що з ними робити

11:47

Путін виступив на параді в Москві: що говорив про війнуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти