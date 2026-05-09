Переможниця "Євробачення" відмовилася виступити на ювілейному шоу: що сталося

Турецька співачка відмовилася виступити на ювілейному "Євробаченні".

Турецька співачка Сертаб Еренер, яка виконала пісню "Everyway That I Can", що принесла Туреччині перше місце на конкурсі Євробачення 2003 року, відмовилася від пропозиції виступити на фіналі Євробачення у Відні цього року.

Сертаб Еренер, яка завоювала для Туреччини титул переможниці, зробила заяву у своєму акаунті в соціальних мережах перед концертом у Стамбулі. Про це пише турецьке видання Т24.

Еренер оголосила, що отримала пропозицію виступити на фіналі Євробачення у Відні, Австрія, цього року.

В опублікованому нею відео співачка заявила, що не хоче брати участь у заході через глобальні політичні події. Еренер також згадала, що у неї був запланований концерт на ту саму дату, і тому вона відхилила пропозицію.

Коли дивитися Євробачення 2026

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться у вівторок, 12 травня. Другий півфінал – у четвер, 14 травня, а гранд-фінал "Євробачення-2026" заплановано на суботу, 16 травня.

Попередньо всі прямі ефіри розпочинатимуться о 22:00 за київським часом, або о 21:00 за центральноєвропейським часом.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

