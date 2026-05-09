"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

Віталій Кірсанов
9 травня 2026, 17:37
До оцінки включили не тільки військових, чия смерть офіційно зареєстрована в органах РАЦС, а й тих, кого суди визнали загиблими або зниклими безвісти.
ЗМІ оприлюднили колосальні втрати РФ у війні / Колаж: Главред, фото: ГУР Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Коротко:

  • Через РАЦС зареєстрували близько 261 тисячі смертей
  • Ще майже 90 тисяч осіб були визнані загиблими або зниклими безвісти через суд

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 352 тисячі військовослужбовців загиблими. До такого висновку дійшли видання "Медуза", "Медіазона" та російська служба "Бі-бі-сі" на основі поіменних списків загиблих, даних Реєстру спадкових справ та судової статистики.

У оцінку вперше включили не тільки військовослужбовців, чия смерть офіційно зареєстрована через органи РАЦС, а й тих, кого суди визнали загиблими або зниклими безвісти. За даними дослідників, через РАЦС зареєстрували близько 261 тисячі смертей, ще майже 90 тисяч осіб були визнані загиблими або зниклими через суд.

Автори дослідження зазначають, що пік втрат припав на 2024–2025 роки на тлі зростання інтенсивності бойових дій. За цей період російські суди отримали до 86 тисяч позовів від військових частин і родичів про визнання військовослужбовців загиблими або зниклими безвісти.

Також аналітики зафіксували зростання так званих "пізніх" реєстрацій смертей — випадків, коли між датою смерті та відкриттям спадкової справи минали місяці. До кінця 2025 року таких справ налічувалося понад 52 тисячі.

У матеріалі також йдеться про те, що з грудня 2025 року по квітень 2026-го російська армія, за оцінками української сторони, втратила близько 156,7 тисячі вбитими та пораненими. Тоді як залучити вдалося приблизно 148,4 тисячі військовослужбовців.

Хоча ці цифри поки що не мають незалежного документального підтвердження, тенденція до "перемелювання" живої сили, про яку говорять у ЗСУ, підтверджується й російськими відкритими даними. Наприклад, кількість спадкових справ щодо молодих чоловіків 20–24 років за окремі тижні 2025 року перевищувала довоєнний рівень у десятки разів.

Дослідники підкреслюють, що оцінка в 352 тисячі загиблих є мінімально підтвердженим показником. Вона не враховує іноземних найманців, а також частину зниклих безвісти, щодо яких ще не завершені судові процедури.

Аналіз соціального складу загиблих показав, що контракти зараз в основному підписують мешканці маленьких міст і сіл, а не мегаполісів.

З початку вторгнення підтверджено ліквідацію 7143 офіцерів, у тому числі 494 підполковників, 164 полковників і 15 генералів, серед яких — генерал-майор МВС РФ Андрій Головацький та генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін, який перейшов на бік Росії.

77% усіх втрат офіцерів — це командири нижчої ланки. Саме офіцери у званні від молодшого лейтенанта до капітана відповідають за виконання планів операцій, розроблених вищим командуванням.

Журналісти визнали, що реальні втрати РФ перевищують наведені ними дані, які охоплюють від 45% до 65% від справжньої кількості загиблих.

"Виходячи з цих оцінок, реальна кількість загиблих серед росіян може становити від 332 600 до 480 500 осіб", - підсумували журналісти.

З початку 2026 року Росія зазнала значних збитків через удари по нафтовому сектору та переробці, які в Україні називають "далекобійними санкціями". За оцінками, йдеться щонайменше про 7 млрд доларів збитків.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, ця сума включає наслідки прямих влучень по об'єктах, вимушені зупинки роботи підприємств і збої в постачанні продукції.

Нагадаємо, Главред писав, що 5 травня в 18 регіонах Росії оголошували ракетну та дронну небезпеку. Вперше про загрозу ракет попереджали за 2000 км від кордону з Україною.

Згодом стало відомо, що в ніч на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської Республіки РФ пролунали вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу завдали удару українські ракети "Фламінго".

Раніше, в ніч на 4 травня, Росію атакували дрони. Безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмовській на заході Москви. Також дрони фіксували в небі над Самарою.

Що таке "Медіазона"?

"Медіазона" – російське інтернет-ЗМІ, засноване Петром Верзіловим та двома членами російської панк-рок-групи "Pussy Riot", Марією Альохіною та Надією Толоконніковою. Головний редактор – російський політичний журналіст Сергій Смирнов.

Засновники "Медіазони" зазначили, що окрім висвітлення російських судів, в'язниць тощо, інтернет-ЗМІ було створено для заповнення порожнечі, штучно створеної Кремлем методом репресій щодо незалежних медіа Росії.

