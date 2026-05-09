Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

Синоптики вже оголосили перший рівень небезпечності.

https://glavred.net/synoptic/rezkoe-poholodanie-s-zamorozkami-dvizhetsya-na-lvovshchinu-kogda-pogoda-izmenitsya-10763360.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на Львівщині на 10 травня / / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у Львівській області 10 травня

Чи очікуються опади

Якою буде температура

У неділю, 10 травня, погода на Львівщині формуватиметься під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарність, але без істотних опадів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області суттєвих опадів не передбачається. У нічні та ранкові години спостерігатиметься слабкий туман. Вітер переважатиме північно-східного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

Вночі температура становитиме 3-8° тепла. Проте на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-2°. Вдень повітря прогріється до комфортних 16-21° тепла.

Погода у Львові 10 травня

У Львові неділя пройде без істотних опадів. Нічна температура у місті коливатиметься в межах 3-5° тепла, проте на поверхні ґрунту також можливий заморозок 0-2°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-19° тепла.

Прогноз пожежної небезпеки

На 10 травня на Львівщині прогнозують неоднорідну ситуацію з пожежною небезпекою: від середньої (3-й клас) до надзвичайної (5-й клас) та високої (4-й клас) у деяких районах. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження вогню в екосистемах у разі необережного поводження з відкритим полум'ям.

Попередження про пожежну небезпеку / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода на вихідних - прогноз синоптика

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що вже цими вихідними погода в Україні почне змінюватися. У більшості регіонів очікується зниження температури, дощі та грози.

За його словами, найбільше похолодання відчують жителі західних та північних областей. Водночас східні регіони залишатимуться під впливом аномально теплої погоди.

Найпрохолодніше буде на заході та півночі країни — температура повітря становитиме +17…+23°. У центральних та південних областях очікується +20…+25°, а на сході збережеться найтепліша погода — до +23…+30°.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Полтавській області після літнього тепла змінюється погода. Вже 9 травня атмосферні фронти принесуть дощі та невелике похолодання.

Також 9-10 травня у Тернопільській області очікується переважно хмарна погода без значного потепління. За прогнозом синоптиків, вдень температура не перевищуватиме +21°C, а вночі можливі короткочасні дощі.

Крім цього, найближчими днями в Україні очікується похолодання. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, на вихідних температура вдень становитиме +12…+18°, а на сході та південному сході збережеться тепліша погода - до +20…+26°.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред