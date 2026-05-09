Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2026, 17:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Погода Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +5 градусів.
Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 10 травня
  • Де температура повітря опуститься до +5 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 10 травня буде прохолодно та дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 10 мая
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: ventusky

Погода 10 травня

В Україні 10 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у центральних, Київській, Сумській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 10-15°, на крайньому заході країни 5-10° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході 21-26°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +5

За даними meteoprog, 10 травня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +14...+25 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +5...+15 градусів.

погода 10 мая
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Погода 10 травня в Києві

У Києві 10 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 13-18°; у Києві вночі та вдень 13-15°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 10 мая
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / фото: meteoprog

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.

Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.

Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:57Фронт
Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:52Світ
Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:52Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Останні новини

19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травня

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

Реклама
17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

15:33

Орел чи решка - як правильно класти гроші під поріг, щоб притягнути багатство

Реклама
15:20

Як обирати найсолодшу полуницю: фермери розкрили, на що дивитися при покупці

15:18

Чому 10 травня не можна копати та орати: яке церковне свято

15:15

Чи будуть удари по Києву найближчим часом: у Путіна зробили нову заяву

15:07

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

13:24

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:20

Що відбуватиметься в останні дні перед кінцем світу: як зміняться люди

12:53

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:39

Перевершує всіх: астролог назвала найкращий знак зодіаку

12:28

Українець придбав найдорожчу квартиру у світі: скільки коштує пентхаусВідео

12:23

Гороскоп Таро на завтра, 10 травня: Овнам — обережність, Ракам — мудрість

12:19

На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

12:04

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

12:03

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

11:50

Старі смартфони в будинку можуть становити загрозу: що з ними робити

11:47

Путін виступив на параді в Москві: що говорив про війнуВідео

Реклама
11:36

Де відбудеться кастинг: Потап вирішив стати наступним "Холостяком"

11:30

Недорога ідея для дому: як зробити стильну люстру з пляшок

11:15

Тільки не "каприз": як гарно назвати це слово українською: більшість не здогадується

10:40

Морква виросте великою та солодкою: названо ідеальних сусідів на грядці

10:02

Трагедія на Чернігівщині: російський дрон вбив батька і сина - деталі атакиФото

09:49

Перемир'я порушене: РФ атакувала Україну Шахедами і ракетою

09:37

Легендарна британська співачка впала в кому

09:24

Як обдурити шкідників без краплі хімії: найкращі квіти для захисту грядкиВідео

08:48

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

08:21

Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти