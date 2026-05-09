Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода вночі 10 травня
- Де температура повітря опуститься до +5 градусів
- У яких областях будуть дощі з грозами
Погода в Україні 10 травня буде прохолодно та дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 10 травня
В Україні 10 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у центральних, Київській, Сумській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 10-15°, на крайньому заході країни 5-10° тепла; вдень 13-18°, на сході та південному сході 21-26°", — йдеться в повідомленні.
В Україні буде +5
За даними meteoprog, 10 травня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +14...+25 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +5...+15 градусів.
Погода 10 травня в Києві
У Києві 10 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 10-15°, вдень 13-18°; у Києві вночі та вдень 13-15°", — повідомляє Укргідрометцентр.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.
Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.
Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
