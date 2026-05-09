Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

Руслана Заклінська
9 травня 2026, 17:52
Під час штурму бійці НГУ знищили понад 10 ворожих бліндажів.
Штурмовики "Хартії" зачистили ротний опорний пункт ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rugkhartiia

  • Українські штурмовики прорвали оборону РФ на Харківщині
  • Операція 23-го полку "Р.У.Г." тривала у квітні–травні
  • Знищено понад 10 ворожих укріплень і щонайменше 12 окупантів

На Харківщині українські штурмовики прорвали оборону росіян. Захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту. Про це повідомив 23 штурмовий полк "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" у Facebook.

Як повідомили у підрозділі, операція тривала у квітні-травні та була спрямована на зачистку переднього краю оборони противника. Українським захисникам вдалося просунутися до ротного опорного пункту ворога та завдати окупантам відчутних втрат.

За даними профільного видання "Мілітарний", до виконання бойового завдання залучили не лише українських військових, а й іноземних добровольців із країн Латинської Америки, які воюють на боці України.

Операція проходила в районі села Стариця. Штурмові групи діяли через лісові масиви на лівому та правому флангах.

На одному напрямку було задіяно близько 50 бійців, ще 15 - на іншому. У результаті штурму українські сили знищили понад 10 ворожих бліндажів та ліквідували щонайменше 12 російських військових.

На які міста націлений новий наступ РФ - думка експерта

Україна входить у літо з розумінням, що Росія попри втрати та провал весняного наступу не відмовляється від спроб розширити війну, попередив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, найбільша загроза залишається на Донеччині. На Краматорсько-Слов’янському, Покровському та Костянтинівському напрямках РФ може спробувати прорив оборони. Також ризики зберігаються на Запорізькому напрямку, особливо в районі Гуляйполя.

Жданов зазначає, що Росія вже змушена використовувати значну частину резервів, однак має близько 700 тисяч військових, що дозволяє підтримувати тиск на різних ділянках фронту. Водночас стратегічний прорив для РФ залишається складним завданням.

Як повідомляв Главред, Росія перекинула на Покровський напрямок 90-ту танкову дивізію та нарощує сили для штурмів. Основною ціллю окупантів залишається захоплення Гришиного, через яке вони намагаються обійти позиції ЗСУ та просунутися в бік Василівки.

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові просування російських окупантів на Донеччині. За даними аналітиків, на Покровському напрямку ворог розширив зону контролю поблизу Новоолександрівки, а на Костянтинівському — мав просування в районі Предтечиного.

Крім цього, Росія зосередила близько 106 тисяч військових на Покровському напрямку та веде активні наступальні дії майже по всій лінії фронту. За словами головнокомандувача ЗСУ, найважчі бої тривають на Покровському напрямку, також висока активність ворога фіксується біля Куп’янська й Костянтинівки.

Про джерело: НГУ "Хартія"

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) — військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

