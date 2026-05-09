В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманий

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2026, 16:16оновлено 9 травня, 17:23
Убивство мало відбутися 9 травня біля будинку високопосадовця Військово-Морських сил ЗСУ.
В Одесі кілер хотів вбити офіцера / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що відомо:

  • В Одесі хотіли вбити офіцера ВМС ЗСУ
  • Вбивство готували на 9 травня
  • Офіцера хотіли розстріляти біля його будинку

У Одесі затримали кілера, який хотів вбити високопосадовця Військово-Морських сил ЗСУ. Убивство мало відбутися 9 травня. Про це повідомляє СБУ.

Зловмисник нмагався влаштувати засідку біля місця проживання українського офіцера. Він планував розстріляти його з автомата у момент, коли той буде виїжджати з подвір'я, перебуваючи за кермом автомобіля.

Затримати кілера вдалося завдяки небайдужому, який повідомив про підозрілого чоловіка. Зловмисником виявився рецидивіст із Донецької області, який раніше вже відбував покарання за умисне вбивство. Він шукав "легких грошей" та натрапив у поле зору агентів ФСБ.

Кілер орендував квартиру в Одесі та вистежив помешкання військового. Він готувася до замаху на вбивство, провів дорозвідку та обрав місце для засідки.

"Далі агент отримав від куратора з РФ координати схронів, з яких забрав автомат АК-74 і два споряджених магазини. Щоб приховати зброю під час пересування містом, кілер використовував сумку з подвійним дном", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки та знайшли автомат з боєприпасами. Також вони знайшли мобільний телефон, яким він координував дії з агентами РФ. Зловмиснику повідомили про підозру за статтями "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" та "Незакінчений замах на вчинення терористичного акту".

Нині кілер перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Кілер намагався вбити офіцера в Одесі / фото: скріншот

Чи може в Україні ставатися більше терактів - думка експерта

За словами військового експерта Івана Ступака, в Україні зберігається ризик збільшення кількості терактів через дії російських спецслужб. Він зазначає, що РФ може передавати зброю, облаштовувати схованки та готувати диверсії, зокрема спрямовані проти окремих українських чиновників і публічних осіб.

За словами експерта, українські військові та спецслужби відстежують подібні загрози, оскільки йдеться про цілеспрямовані атаки. Також фіксуються випадки закладання вибухових пристроїв у публічних місцях, зокрема поблизу торговельних центрів.

Теракти в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, СБУ та Національна поліція запобігли підготовці серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях, які, за даними слідства, координувалися російськими спецслужбами. Правоохоронці встановили, що двох школярів завербували через TikTok і Telegram, використовуючи маніпуляції та шантаж.

Також 14 квітня у Броварах стався вибух у приватному секторі, який правоохоронці кваліфікували як теракт. Унаслідок події поранено чоловіка, підозрюваних уже затримано.

Крім цього, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, який, за попередніми даними, почався з побутового конфлікту. Стрілець мав тривалі суперечки із сусідом.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

