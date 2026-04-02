Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: що відомо про нападника

Юрій Берендій
2 квітня 2026, 16:32
У Львові невідомий ножем вбив військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення, згодои поліція затримала нападника, який виявився інспектором митниці.
Під час проведення мобілізаційних заходів у Львові вбили військовослужбовця ТЦК / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Львові працівник митниці смертельно поранив військовослужбовця ТЦК та СП
  • Нападника затримано

У Львові під час проведення мобілізаційних заходів ударом в шию було завдано смертельного поранення військовослужбовцю ТЦК та СП. Про це повідомляє Нацполіція.

В Нацполіції повідомили, що 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на вулиці Патона у Львові: невідомий вдарив ножем у шию військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення та втік. Попри зусилля медиків, постраждалий помер у лікарні.

відео дня

Поліція проводить спецоперацію за участю оперативників кримінальної поліції, слідчих, патрульних та інших служб для розкриття злочину.

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький висловив співчуття рідним загиблого та наголосив на необхідності невідворотного покарання нападника.

Згодом в Національній поліції повідомили про затримання нападника, який завдав ножового удару по військовослужбовцю ТЦК та СП.

"Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантом виявився інспектор Львівської митниці. Мотиви скоєного встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції показали фото нападника, який завдав смертельного поранення військовому з ТЦК.

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: що відомо про нападника
/ Фото: Нацполіція

Пізніше в Нацполіції в коментарі РБК-Україна уточнили, що перед скоєнням злочину військовий ТЦК не затримував нападника — той сам підійшов до своєї жертви.

"Інцидент стався під час оповіщення громадян біля магазину "Король напоїв" поблизу вулиці Виговського у Львові. Невідомий підійшов до військовослужбовця ТЦК та завдав ножового поранення в шию, після чого втік", - додали в поліції.

Напади на військовослужбовців ТЦК та СП - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 грудня 2025 року в Дніпрі стався конфлікт між цивільним чоловіком і представниками територіального центру комплектування, у результаті якого військовослужбовці отримали поранення. Про інцидент повідомила поліція Дніпропетровської області.

3 грудня 2025 року у Львові під час заходів з оповіщення населення в межах мобілізації було смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. Пр оце повідомив Офіс Генерального прокурора.

Крім того, 3 серпня в селищі Бузьке на Миколаївщині виникла сутичка між місцевими жителями та представниками ТЦК та СП, під час якої один із військових був змушений застосувати зброю для самозахисту.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Львова Львівщина Львівська область ТЦК та СП
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

