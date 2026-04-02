Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: що відомо про нападника

У Львові невідомий ножем вбив військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення, згодои поліція затримала нападника, який виявився інспектором митниці.

Під час проведення мобілізаційних заходів у Львові вбили військовослужбовця ТЦК

У Львові працівник митниці смертельно поранив військовослужбовця ТЦК та СП

Нападника затримано

У Львові під час проведення мобілізаційних заходів ударом в шию було завдано смертельного поранення військовослужбовцю ТЦК та СП. Про це повідомляє Нацполіція.

В Нацполіції повідомили, що 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на вулиці Патона у Львові: невідомий вдарив ножем у шию військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення та втік. Попри зусилля медиків, постраждалий помер у лікарні.

Поліція проводить спецоперацію за участю оперативників кримінальної поліції, слідчих, патрульних та інших служб для розкриття злочину.

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький висловив співчуття рідним загиблого та наголосив на необхідності невідворотного покарання нападника.

Згодом в Національній поліції повідомили про затримання нападника, який завдав ножового удару по військовослужбовцю ТЦК та СП.

"Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантом виявився інспектор Львівської митниці. Мотиви скоєного встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції показали фото нападника, який завдав смертельного поранення військовому з ТЦК.

Пізніше в Нацполіції в коментарі РБК-Україна уточнили, що перед скоєнням злочину військовий ТЦК не затримував нападника — той сам підійшов до своєї жертви. "Інцидент стався під час оповіщення громадян біля магазину "Король напоїв" поблизу вулиці Виговського у Львові. Невідомий підійшов до військовослужбовця ТЦК та завдав ножового поранення в шию, після чого втік", - додали в поліції.

Напади на військовослужбовців ТЦК та СП - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 грудня 2025 року в Дніпрі стався конфлікт між цивільним чоловіком і представниками територіального центру комплектування, у результаті якого військовослужбовці отримали поранення. Про інцидент повідомила поліція Дніпропетровської області.

3 грудня 2025 року у Львові під час заходів з оповіщення населення в межах мобілізації було смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. Пр оце повідомив Офіс Генерального прокурора.

Крім того, 3 серпня в селищі Бузьке на Миколаївщині виникла сутичка між місцевими жителями та представниками ТЦК та СП, під час якої один із військових був змушений застосувати зброю для самозахисту.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

