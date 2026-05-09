Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

Віталій Кірсанов
9 травня 2026, 16:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України під час повномасштабної війни.
Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС
Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Київ продовжує підготовку до переговорів про вступ до ЄС
  • Антоніу Кошта звернувся до українців як до майбутніх членів європейської сім'ї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби Росії розколоти Європу не принесуть результату, а Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це глава держави повідомив після розмови з головою Європейської ради Антоніу Коштою.

відео дня

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України під час повномасштабної війни, а також за привітання з нагоди Дня Європи.

"Ми захистимо свою незалежність і право українців самостійно визначати власне майбутнє. Разом з цим ми захищаємо право всіх європейських народів жити так, як вони вважають за потрібне. Росія не зможе зламати Європу або розділити її – подібні спроби вже робилися неодноразово, але жодна не увінчалася успіхом", – підкреслив президент.

Під час розмови сторони обговорили подальшу європейську інтеграцію України. За словами Зеленського, Київ продовжує підготовку до наступних етапів переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

"Готуємося до відкриття кластерів і подальших рішень", - зазначив глава держави, висловивши впевненість, що Україна стане повноправним членом Євросоюзу.

Також лідери торкнулися теми дипломатичних зусиль і домовленості про обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000" за посередництва США.

Що заявив Антоніу Кошта

Голова Європейської ради звернувся до українців як до майбутніх членів європейської сім'ї. За його словами, День Європи символізує вибір єдності, миру та співпраці замість конфліктів і розділення.

Кошта підкреслив, що мужність українців щодня надихає Європу, а Україна сьогодні захищає спільні європейські цінності.

"Ми будемо поруч стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого та сталого миру", — заявив він.

Глава Європейської ради також зазначив, що в ЄС бачать майбутнє України саме у складі Євросоюзу.

"Для цього ведеться велика і наполеглива робота", – зазначив він.

За словами Кошти, європейські країни розраховують якомога швидше перейти до наступних етапів вступу України до ЄС і спільно будувати спільне європейське майбутнє.

'Готуємося до подальших рішень': Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС
Інфографіка: Главред

Що означають заяви іноземних лідерів про членство України в ЄС

Главред писав, що, на думку кандидата політичних наук Віктора Андрусіва, ситуація в міжнародних відносинах зараз така, що велике питання, як буде виглядати ЄС, коли ми все-таки наблизимося до членства.

Андрусів вважає, що існування ЄС у майбутньому знаходиться під дуже великим питанням. При цьому, коли ЄС говорить про те, що потрібно дуже багато років, щоб прийняти Україну, — це звичайне лицемірство.

Вступ України до ЄС — новини за темою

Як повідомляв Главред, прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями. Про це повідомляє Financial Times.

Також, за даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореної процедури вступу України до ЄС, наполягаючи на стандартному процесі розширення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке вступ України до ЄС поки що неможливе, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.

Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Читайте також:

Вступ України до Європейського Союзу

Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у сфері міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство в ЄС, пише Вікіпедія.

ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав.

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз членство в ЄС новини України новини України та світу Вступ України до Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:57Фронт
Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:52Світ
Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:52Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Останні новини

19:51

Ознаки перезволоження городу: помилки у поливі можуть знищити врожай

19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травняПогляд

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

Реклама
17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

Реклама
15:33

Орел чи решка - як правильно класти гроші під поріг, щоб притягнути багатство

15:20

Як обирати найсолодшу полуницю: фермери розкрили, на що дивитися при покупці

15:18

Чому 10 травня не можна копати та орати: яке церковне свято

15:15

Чи будуть удари по Києву найближчим часом: у Путіна зробили нову заяву

15:07

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

13:24

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:20

Що відбуватиметься в останні дні перед кінцем світу: як зміняться люди

12:53

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:39

Перевершує всіх: астролог назвала найкращий знак зодіаку

12:28

Українець придбав найдорожчу квартиру у світі: скільки коштує пентхаусВідео

12:23

Гороскоп Таро на завтра, 10 травня: Овнам — обережність, Ракам — мудрість

12:19

На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

12:04

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

12:03

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

11:50

Старі смартфони в будинку можуть становити загрозу: що з ними робити

Реклама
11:47

Путін виступив на параді в Москві: що говорив про війнуВідео

11:36

Де відбудеться кастинг: Потап вирішив стати наступним "Холостяком"

11:30

Недорога ідея для дому: як зробити стильну люстру з пляшок

11:15

Тільки не "каприз": як гарно назвати це слово українською: більшість не здогадується

10:40

Морква виросте великою та солодкою: названо ідеальних сусідів на грядці

10:02

Трагедія на Чернігівщині: російський дрон вбив батька і сина - деталі атакиФото

09:49

Перемир'я порушене: РФ атакувала Україну Шахедами і ракетою

09:37

Легендарна британська співачка впала в кому

09:24

Як обдурити шкідників без краплі хімії: найкращі квіти для захисту грядкиВідео

08:48

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти