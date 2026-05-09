'Готуємося до подальших рішень': Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України під час повномасштабної війни.

https://glavred.net/ukraine/gotovimsya-k-dalneyshim-resheniyam-zelenskiy-vyskazalsya-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-10763363.html Посилання скопійоване

Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

Київ продовжує підготовку до переговорів про вступ до ЄС

Антоніу Кошта звернувся до українців як до майбутніх членів європейської сім'ї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби Росії розколоти Європу не принесуть результату, а Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це глава держави повідомив після розмови з головою Європейської ради Антоніу Коштою.

відео дня

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України під час повномасштабної війни, а також за привітання з нагоди Дня Європи.

"Ми захистимо свою незалежність і право українців самостійно визначати власне майбутнє. Разом з цим ми захищаємо право всіх європейських народів жити так, як вони вважають за потрібне. Росія не зможе зламати Європу або розділити її – подібні спроби вже робилися неодноразово, але жодна не увінчалася успіхом", – підкреслив президент.

Під час розмови сторони обговорили подальшу європейську інтеграцію України. За словами Зеленського, Київ продовжує підготовку до наступних етапів переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

"Готуємося до відкриття кластерів і подальших рішень", - зазначив глава держави, висловивши впевненість, що Україна стане повноправним членом Євросоюзу.

Також лідери торкнулися теми дипломатичних зусиль і домовленості про обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000" за посередництва США.

Що заявив Антоніу Кошта

Голова Європейської ради звернувся до українців як до майбутніх членів європейської сім'ї. За його словами, День Європи символізує вибір єдності, миру та співпраці замість конфліктів і розділення.

Кошта підкреслив, що мужність українців щодня надихає Європу, а Україна сьогодні захищає спільні європейські цінності.

"Ми будемо поруч стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого та сталого миру", — заявив він.

Глава Європейської ради також зазначив, що в ЄС бачать майбутнє України саме у складі Євросоюзу.

"Для цього ведеться велика і наполеглива робота", – зазначив він.

За словами Кошти, європейські країни розраховують якомога швидше перейти до наступних етапів вступу України до ЄС і спільно будувати спільне європейське майбутнє.

Інфографіка: Главред

Що означають заяви іноземних лідерів про членство України в ЄС

Главред писав, що, на думку кандидата політичних наук Віктора Андрусіва, ситуація в міжнародних відносинах зараз така, що велике питання, як буде виглядати ЄС, коли ми все-таки наблизимося до членства.

Андрусів вважає, що існування ЄС у майбутньому знаходиться під дуже великим питанням. При цьому, коли ЄС говорить про те, що потрібно дуже багато років, щоб прийняти Україну, — це звичайне лицемірство.

Вступ України до ЄС — новини за темою

Як повідомляв Главред, прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями. Про це повідомляє Financial Times.

Також, за даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореної процедури вступу України до ЄС, наполягаючи на стандартному процесі розширення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке вступ України до ЄС поки що неможливе, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.

Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Читайте також:

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у сфері міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство в ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред