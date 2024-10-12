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РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

Олексій Тесля
12 жовтня 2024, 14:57
1447
РФ завдає авіаударів із використанням КАБів, а також ударів дронами-камікадзе, розповіли в ОТГ "Харків".
РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку, повідомили в ОТГ "Харків".

Неподалік населеного пункту Липці ворог уночі за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами, а з метою виконання спеціальних вогневих завдань на напрямку Стариці окупанти додатково залучили 4 снайперські пари, ідеться в повідомленні ОТУ в Telegram.

У Вовчанську впродовж ночі противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з метою коригування та нанесення вогневого ураження по позиціях Сил оборони, проводив відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії. Також відзначено евакуацію санітарних втрат і логістичне забезпечення підрозділів 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу окупантів.

відео дня

Зранку росіяни здійснили спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А з напрямку Шебекине, імовірно, в рамках підготовки до відновлення наступальних дій у районі Вовчанська. В результаті своєчасного виявлення, Силами оборони було застосовано розрахунок FPV з метою нанесення вогневого ураження (результати уточнюються).

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБа, а також 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 433 обстріли позицій захисників України.

Втрати РФ на Харківщині за добу

Втрати ворога за минулу добу становлять 88 росіян, з них безповоротні - 33, санітарні - 55.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 103 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 8 артилерійських систем;
  • танк;
  • бойова броньована машина;
  • 36 автомобілів;
  • 7 одиниць спецтехніки;
  • 49 БпЛА;
  • протитанковий засіб.

Українські захисники знищили ворожі цілі:

  • 88 укриттів для особового складу;
  • місце зберігання боєприпасів;
  • 2 стартові позиції для запуску БпЛА.

Ситуація в Харківській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУзнищили бойовий потенціал РФ на Харківському напрямку. Окупанти не змогли провести повноцінний наступ на Харківському напрямку завдяки діям ЗСУ, тепер противнику варто виходити з цієї ділянки фронту.

Нагадаємо, раніше було названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

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