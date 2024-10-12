"Покришили" штурмовиків РФ на сході: десантники ЗСУ відбили атаку ворога

Піхота РФ пересувалася на чотирьох БМП-3, танку, які знищили українські захисники.

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ЗСУ відбили механізований штурм РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Українські захисники зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.

Вдалими діями відзначилися бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Про це йдеться в повідомленні бригади в Telegram.

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Українські десантники опублікували відео, як зірвали плани ворога щодо штурму позицій на Покровському напрямку.

Зазначається, що російська піхота пересувалася на чотирьох БМП-3, танку, а також на баггі та "Газелі". Влучно відпрацювавши, десантники знищили техніку і розбили піхоту.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

"Ворожий штурм закінчився, навіть не розпочавшись", - додали у 25-ій бригаді.

Дивіться відео - ЗСУ відбили штурм на Покровському напрямку:

/ Скриншот

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

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