Небо під надійним контролем - ЗСУ знищили літак РФ на підступах до Дніпропетровщини

ЗСУ знищили літак РФ на підступах до Дніпропетровщини / УНІАН

ВСУ збили ворожий літак на Дніпропетровщині зараз ситуація в усіх напрямках - Донецькому – Харківському, Херсонському, Запорізькому – абсолютно контрольована.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, окупанти не залишають спроб закріпитися на кордонах Херсонщини. А в їх підрозділах спостерігаються часті випадки дезертирства.

"Також на підльоті в Дніпропетровську область сьогодні був збитий ворожий літак, що летів з боку Донбасу. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!",- повідомив Лукашук.

Він зазначив, що область продовжує приймати вантажі з гуманітарною допомогою та переселенців, які прямують з небезпечних областей України.

читайте такожППО збиватиме літаки Росії, що прямують до Придністров'я"Обласна рада разом з обласною військовою адміністрацією робить все для того, щоб люди були забезпечені дахом над головою, продуктами харчування, медикаментами", - підсумував Лукашук.

Нагадаємо, замість досвідчених російських пілотів, які гинуть на війні в Україні або потрапляють у полон, за штурвали літаків сідають випускники училищ. Їм не вистачає навичок, часто вони б'ють по своїх же позиціях або їх ліквідують українські захисники.

Також ми повідомляли, що в розвідці назвали імена льотчиків, які бомблять мирне населення Україна.

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