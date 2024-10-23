Не лише на Хмельниччині: де в Україні багато прокурорів з інвалідністю

На Черкащині та Хмельниччині майже 30% всіх прокурорів — мають статус осіб з інвалідністю.

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Офіс генпрокурора продовжує службове розслідування / Коллаж: Главред, фото Офис генпрокурора, УНИАН

Перші результати службового розслідування вказують на те, що найбільше прокурорів мають групи інвалідності в Хмельницькій та Черкаській областях. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення.

В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

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У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%.

"Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%. В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили, що по кожному з цих випадків буде здійснено детальну перевірку та надано оцінку як у рамках службового розслідування, так і в контексті кримінального провадження.

Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

Нагадаємо, 4 жовтня правоохоронні органи викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку зберігалися майже 600 тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений роботою двох міністрів щодо ситуації через інвалідність для прокурорів. Мова йде про міністра про міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністра соцполітики Оксани Жолнович.

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