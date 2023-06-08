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Не лише для зупинки контрнаступу: експерт пояснив, навіщо РФ підрив Каховської ГЕС

Анна Ярославська
8 червня 2023, 01:55
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Суть дій країни-агресора РФ полягає в демонстрації всьому світу сценарію "ескалація заради деескалації".
Михайло Гончар, Каховська ГЕС
Михайло Гончар пояснив задум Кремля щодо підриву Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telagram

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів, яка ймовірність того, що ситуація на Запорізькій АЕС стане критичною після підриву Каховської ГЕС.

За словами Гончара, однозначної відповіді на це питання немає, але чекати критичної ситуації теж не варто.

"Треба готуватися, виходячи з того, що може статися найгірший варіант, тому що задум росіян полягає не лише в тому, щоб створити додаткові перешкоди для наступального руху ЗСУ по низу Дніпра в бік Криму, але і в тому, щоб задіяти ядерний важіль впливу на керівництво України та західних партнерів. І ось тут якраз створюється ситуація поточної невизначеності. Але в кінці цієї невизначеності вимальовується абсолютно чіткий сценарій ядерної аварії фукусімського зразка", - сказав Гончар в інтерв'ю Главреду.

Експерт підкреслив, що невідомо, чи спрацює план Кремля, хоча, підірвавши Каховську ГЕС, окупанти вже запустили цей алгоритм.

Суть цих дій полягає в демонстрації всьому світу сценарію "ескалація заради деескалації".

"Тобто зупинки наступу ЗСУ, тиску на вище політичне керівництво держави, щоб воно ухвалило відповідне рішення про припинення наступальних дій, і, відповідно, тиску на західних партнерів, щоб вони змусили Україну зупинитися. Мовляв, переосмислили підхід, і далі діяли за тим сценарієм, який озвучує кремлівська агентура на Заході, "корисні ідіоти" на кшталт Орбана щодо припинення поставок зброї в Україну. Мовляв, якщо це станеться, то і війна завершиться", - пояснив Гончар.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Підрив російськими окупаційними військами Каховської гідроелектростанції створює небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Ефективність роботи атомної станції безпосередньо залежить від рівня води в резервуарі, який використовують для охолодження реакторів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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