В резервуарі ЗАЕС серйозно впав рівень води: в МАГАТЕ оцінили загрозу

Рівень води в Дніпрі знижується зі швидкістю приблизно 5 сантиметрів на годину.

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В резервуарі ЗАЕС серйозно впав рівень води / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter Гроссі

Підрив російськими окупаційними військами Каховської гідроелектростанції створює небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Ефективність роботи атомної станції безпосередньо залежить від рівня води у резервуарі, що використовується для охолодження реакторів.

Як зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, рівень води в резервуарі ЗАЕС серйозно впав. О 8-й ранку вода у водосховищі була на рівні 16,4 м. За його словами, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, то її не вдасться продовжувати туди закачувати.

"Відсутність охолоджувальної води в основних системах упродовж тривалого періоду часу спричинить розплавлення палива та непрацездатність аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - сказав Гроссі.

За його словами, охолоджувальної води, яка подається з резервуару і перекачується каналами поруч із ТЕЦ на майданчик, має вистачити на кілька днів.

Водночас глава МАГАТЕ підкреслив, що безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗАЕС через підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС немає.

"Експерти агентства на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать за ситуацією, безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає", - сказав він.

Також зазначається, що рівень води в Дніпрі знижується зі швидкістю приблизно 5 сантиметрів на годину.

"Наразі на ЗАЕС намагаються закачувати якомога більше води у канали охолодження та пов'язані з ними системи та відключають неосновних споживачів води. Керівництво ЗАЕС обговорює низку альтернативних джерел води для охолодження атомного об'єкта, серед яких великий ставок-охолоджувач поруч зі станцією", - вказали у МАГАТЕ.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як окупанти хотіли зірвати контрнаступ ЗСУ, а тепер ховаються від води на деревах:

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