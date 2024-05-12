'Не ставиться під сумнів ': Шольц сказав, чи висилатимуть українських чоловіків з Німеччини

Українці, які мають посвідку на проживання і роботу, зможуть залишатися в Німеччині. Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час виступу на заході групи газет RND 11 травня, повідомляє DW.
Він наголосив, що українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині, навіть попри прагнення Української держави повертати українців з-за кордону для участі у війні проти країни-агресорки Росії.
"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", – зазначив Шольц.відео дня
Також він закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.
"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", – сказав він.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Чи висилатимуть інші країни українських чоловіків в Україну
Раніше повідомлялося, що Чехія не підтримує ухилянтів – у МЗС оцінили можливість повернення чоловіків до України. Можливості Чехії щодо примусового повернення українських чоловіків на Батьківщину обмежені, заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Також раніше угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків. Віцепрем'єр Жольт Шем'єн прокоментував чутки про те, що Київ обговорює з Брюсселем питання про екстрадицію військовозобов'язаних українців із країн-членів ЄС.
Нагадаємо, у Німеччині заговорили про висилку українських чоловіків додому. Важливо "підтримувати оборонну готовність України", додав міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек.
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