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Зеленський розповів, за що Росія мстить Україні ракетами

24 листопада 2022, 23:31

Воювати вони не вміють, а єдине, що поки можуть - це тероризувати, каже Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що регулярні обстріли Херсона та інших населених пунктів почалися відразу після того, як російська армія була змушена тікати звідти.

За словами президента, такий терор є помстою окупантів за те, що вони програли в цій битві.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та іншим громадам області. Такий терор почався відразу після того, як російська армія була змушена тікати з Херсонської області", - заявив президент.

За словами Зеленського, це помста переможених. Воювати вони не вміють, а єдине, що поки можуть - це тероризувати.

"Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний - ось це і все, до чого деградувала Росія при нинішніх її керівниках", - додав президент.

Глава держави запевнив, що тільки звільнення української землі і надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті пропало світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

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