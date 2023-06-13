Під час визволення Благодатного загинув молодий захисник з Хмельниччини

Сергій Квасун був стрільцем-оператором єгерського батальйону. Захиснику України було 27 років. Життя обірвалося під час бойового завдання 10 червня.

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Сергій Квасун свій останній бій прийняв під Бдагодатним / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У боях з російськими окупантами в Донецькій області загинув воїн ЗСУ Сергій Квасун з Хмельницької області. Свій останній бій він прийняв під Бдагодатним, про звільнення якого стало відомо 11 червня.

Сергій Квасун був стрільцем-оператором єгерського батальйону. Захиснику України було 27 років. Життя обірвалося під час бойового завдання на передовій 10 червня. Трагічну новину повідомили у Нетішинській міській раді.

"Все більше горя на нашій землі, все більше біди і сліз... Чергова трагічна звістка рве душу і серце... Із сумом повідомляємо, що 10 червня внаслідок несумісної з життям мінно-вибухової травми в районі населеного пункту Благодатне (Донецька область) загинув старший солдат Сергій Квасун", – йдеться у повідомленні.

Сергій Квасун 1996 року народження був родом з міста Нетішин у Шепетівському районі Хмельницької області.

Служив 27-річний захисник у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Був старшим стрільцем-оператором другого єгерського батальйону. У бою він отримав мінно-вибухову травму.

Про день і час зустрічі Героя на щиті там пообіцяли повідомити додатково.

ЗСУ 11-12 червня звільнили низку населених пунктів

Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Село Благодатне розміщене на кордоні Донецької та Запорізької областей, нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, що просувалася в бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Також у Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

12 червня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.

У звільненні сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

12 червня також стало відомо, що захисники України звільнили від російських окупантів село Наводарівку у Запорізькій області.

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