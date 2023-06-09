Загинув в Оленівці: у Чернігові попрощалися із захисником Азовсталі Миколою Барановським

Микола Барановський служив у Маріуполі у складі полку Азов. Був захисником Азовсталі, командиром відділення.

https://glavred.net/ukraine/pogib-v-elenovke-v-chernigove-prostilis-s-zashchitnikom-azovstali-nikolaem-baranovskim-10476649.html Посилання скопійоване

Микола Барановський загинув під час теракту в Оленівці влітку 2022 року / Колаж: Главред, фото: suspilne.media, pixabay.com

У Чернігові провели в останню путь захисника Азовсталі Миколу Барановського, який загинув у ніч на 29 липня 2022 року під час теракту в колонії в Оленівці. Загиблому воїну було всього 27 років.

Микола Барановський родом з Чернігова. У 2020 підписав контракт з Національною гвардією України. Служив у Маріуполі у складі полку Азов. Був захисником Азовсталі, командиром відділення, передає Суспільне. Чернігів.

Микола Барановський служив у полку Азов / Фото: suspilne.media

Коли від командування прийшло повідомлення, що потрібно здаватися в полон, він дуже цього не хотів.

"Я в новинах побачив про цей теракт, побачив його в списках, не вірилося, дуже не вірилося, а потім ми дізнавалися через всі можливі канали, але ніякої звістки не було", — розповів військовослужбовець Павло Рославець.

Поховали захисника Азовсталі Миколу Барановського у Чернігові на кладовищі Яцево. Попрощатися з українським воїном прийшли навіть ті, хто навіть не знав його особисто.

Попрощатися з Миколою прийшли навіть ті, хто його не знав / Фото: suspilne.media

На сайті президента України 2 червня була зареєстрована петиція про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю НГУ Миколі Володимировичу Барановському 27.03.1995 р.н. Автор петиції також просить створити в чернігівській школі №35 меморіальну дошку пам'яті загиблого захисника України.

Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня 2022 року російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці в Донецькій області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Дивіться відео - Перехоплення розмови, в якій йдеться про те, що вибух в Оленівці влаштували окупанти:

Інші новини: