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"Путін перейшов до тривалої війни": Кулеба пояснив стратегію Кремля

29 жовтня 2022, 10:48

Президент РФ вибрав тактику очікування і розраховує, що на президентських виборах у США 2024 року переможе більш лояльна до Росії людина.

Дмитрий Кулеба, Владимир Путин
Путін перейшов до тривалої війни – Кулеба/ Reuters, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін уже не розраховує на якісь швидкі бойові дії проти України – він уже перейшов до тривалої і виснажливої війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.ua. Він також зазначив, що для Путіна важливі результати президентських виборів у США 2024 року, тому що він вважає, що на них може перемогти Дональд Трамп.

Кулеба пояснив суть такої тактики Кремля. Він зазначив, що Путін розраховує на прихід до влади у США більш лояльних до країни-агресорки Росії людей. І російський диктатор уже не вперше за минулі роки використовує таку тактику.

"Перейшов, (до тривалої війни – ред.) безумовно. Дивіться, Путін насправді однаковий завжди. І це саме та стратегія, якої він дотримувався від 2014 року. Якщо ми повернемося в той час, то теж згадаємо, що він чекав на вибори в Греції, де мали перемогти ліві, які, на його думку, мали заблокувати санкції ЄС. І ліві перемогли, але санкції не заблокували. То він очікував виборів у Франції, щоб до влади прийшов інший більш лояльний до нього президент", – зазначає Кулеба.

Така тактика для Путіна є нормою, зазначає очільник МЗС України. Проте Кулеба наголосив, що російський диктатор може собі планувати що завгодно, але в України є свій план, і він набагато ефективніший.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російський диктатор Володимир Путін особисто несе відповідальність за розв’язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Російський президент сам зруйнував європейський порядок безпеки.

Нагадаємо, раніше колишній Надзвичайний і повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий заявив, що війну Росії проти України можна зупинити за тиждень. Це стало б можливим, якби сформувалася коаліція низки країн з Україною і на чолі зі США. Таким способом цій війні можна було б покласти край моментально.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Дмитро Кулеба
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