Що чекає на зрадників на звільнених територіях: Арестович розповів про долю колаборантів

Арестович розповів долі колаборантів / скріншот

Колаборанти, зрадники і гауляйтери окупованих територій після повного звільнення України від російських загарбників будуть покарані.

Радник офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці в Facebook зазначив, що спроб "зрозуміти і домовитися" більше не буде, а всі винні сядуть за ґрати.

"Україна змінилася. Сентиментів до колаборантів і окупантів, спроб "...зрозуміти і домовитися" більше не буде. Тітки і дядьки вчителя, які збиралися вчити українських дітей любити Росію, сядуть. Добровільно прийшли за російськими паспортами, активно підтримують окупантів, понесуть покарання. І краще покарання - тюремний термін за держзраду", - написав Арестович.

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Він підкреслив, що Росія програла цю війну. А всі зрадники будуть нести покарання.

"Путінські війська підуть самі або назавжди залишаться в українській землі. Всі приїжджі, зрадники, які вирішили, що Росія в Україні "...назавжди" - помилилися", - заявив радник ОП.

Арестович підкреслив, що колаборанти зараз можуть "швиденько змотатися назад в свою улюблену Росію".

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області прогриміли три вибухи – сили опору атакували місцевих колаборантів. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону новин, вибухи прогриміли за трьома адресами, де проживають зрадники.

Також повідомлялося, що 7 вересня був знищено штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, де окупанти і колаборанти готувалися до "референдуму". Штаб вони організували в захопленому приміщенні "Нової Пошти".

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