Жадібні колаборанти на Харківщині потруїлися "гуманітаркою" з Росії

Жадібні колаборанти на Харківщині потруїлися "гуманітаркою", яку РФ передала цивільним/ МНС РФ, скрін

На тимчасово окупованих територіях Харківської області колаборанти потруїлися продуктами, які російські окупанти привозили, щоб роздавати цивільним як "гуманітарну допомогу".

Колаборанти продемонстрували свою жадібність і замість того, щоб роздавати продукти, приховали їх у себе. "Гуманітарка" лишалася в руках купки "своїх людей". Про це повідомляє кореспондентка з Харкова Анна Черненко, пише 24 канал.

Та продукти виявилися поганої якості, і колаборанти та наближені до них люди масово потруїлися.

Це сталося у Борівській громаді.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", – розповіла журналістка.

Місцеві мешканці не постраждали, адже у них не було доступу до цієї неякісної їжі.

Раніше повідомлялося, що в окупованому місті Старобільськ на Луганщині невідомі підірвали автомобіль, у якому рухався місцевий колаборант. Він потрапив до лікарні.

Нагадаємо, 6 серпня в окупованій Новій Каховці на Херсонщині партизани підстрелили "заступника голови" окупаційної адміністрації міста Віталія Гуру, він помер дорогою до лікарні.

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