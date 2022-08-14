Жадібні колаборанти на Харківщині потруїлися "гуманітаркою" з Росії

Вони привласнювали "гуманітарну допомогу", яку країна-агресорка передавала місцевим жителям. Та через погану якість продуктів отруїлися ними.
На тимчасово окупованих територіях Харківської області колаборанти потруїлися продуктами, які російські окупанти привозили, щоб роздавати цивільним як "гуманітарну допомогу".
Колаборанти продемонстрували свою жадібність і замість того, щоб роздавати продукти, приховали їх у себе. "Гуманітарка" лишалася в руках купки "своїх людей". Про це повідомляє кореспондентка з Харкова Анна Черненко, пише 24 канал.
Та продукти виявилися поганої якості, і колаборанти та наближені до них люди масово потруїлися.
Це сталося у Борівській громаді.
"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", – розповіла журналістка.
Місцеві мешканці не постраждали, адже у них не було доступу до цієї неякісної їжі.
Раніше повідомлялося, що в окупованому місті Старобільськ на Луганщині невідомі підірвали автомобіль, у якому рухався місцевий колаборант. Він потрапив до лікарні.
Нагадаємо, 6 серпня в окупованій Новій Каховці на Херсонщині партизани підстрелили "заступника голови" окупаційної адміністрації міста Віталія Гуру, він помер дорогою до лікарні.
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