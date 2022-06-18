Не можуть поділити "владу": на Херсонщині окупанти влаштували криваві розбірки

Окупанти влаштували криваві розбірки під час поділу "влади" / Reuters

У Херсонській області російські окупанти влаштували розбірки зі стріляниною. Вони всіляко намагаються розподілити території і "владу" між собою, а якщо не виходить домовиться мирно, то влаштовують перестрілки. Про це розповів речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Через бойові дії в деяких населених пунктах немає води, електрики, газу і ліків. Критична ситуація у Високопільській, Великоолександрівській, Нововоронцовській громадах.

"Самі ж окупанти постійно б'ються між собою за розподіл територій і влади. Місцеві навіть фіксують перестрілки між різнонаціональними підрозділами окупантів. А також горе-воїни вишукують способи залишити позиції і піти додому", - сказав Владислав Назаров.

Місцеві колаборанти поширюють фейкові заяви про двовалютну зону, можливість оформити російське громадянство новонародженим, навчання за російськими програмами, а також про будівництво кораблів і відновлення роботи залізниці в напрямку Криму.

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Нагадаємо, в суботу, 18 червня, в окупованому росіянами Херсоні прогримів потужний вибух. Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на автомобіль.

Військові РФ заявили про теракт українських партизанів. Тим часом колишній Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що в Херсоні ліквідували начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.

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