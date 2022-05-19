Не міг дивитися, як бомбять Харків: 63-річний колишній десантник влаштував окупантам підпільну війну

63-річний колишній десантник влаштував окупантам підпільну війну / Суспільне, УНІАН

63-річний житель села на Харківщині, яке понад два місяці перебувало в окупації, чинив опір російським військовим - він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.

Чоловіка звуть Василь, в минулому він десантник. Разом зі своїм собакою Мальвою виходив "на полювання" – шукав ящики з боєприпасами та інші корисні речі, пише "Суспільне".

Таким чином він хоч якось намагався допомогти Харкову, який регулярно бомбили окупанти і де знаходився його син.

"Вони бух-бух-бух, і день, і ніч. А там же Харків, знаю ж, що по Харкову стріляють. Тут не знаю, що робити, не можу себе знайти, як допомогти харків'янам. Ні спати, нічого не можу. Пішов я гуляти, так би мовити", - каже Василь.

читайте такожБронепоїзд у вогні: ЗМІ розповіли, як у захопленому Мелітополі партизани підірвали залізничний склад ворогаРазом зі своїм собакою Мальвою він знайшов ящики з боєприпасами в однієї з російських військових машин. Всього він зібрав 48 снарядів, які сховав в туалет.

Чекав поки наші прийдуть

На цьому він не зупинився - наступною ходкою Василь виніс документи загарбників і сховав їх у туалеті на одній з дач. "На полювання" він ходив через день, під обстрілами: "думаєте, за один день все зробиш? Це скільки, це я вам тільки за одну машину розповів. Боявся, що дрон мене зловить. А дрон зловить, значить, все попався".

Крім боєприпасів, він знімав акумулятори з техніки окупантів, а на БМП він перерізав паливний шланг.

"Під'їжджають БМП - заправитися не можуть. Під'їжджає танк. Ну, думаю, слава Богу. Хоч щось в житті потрібно зробити добре", - розповідає чоловік.

Міна і втрата ноги

Дружина Василя зізналася, що свою підпільну діяльність чоловік тримав у секреті.

Того дня чоловік пішов у поле перевірити, чи забрали тіла загиблих українських військових, Розповідає його син Андрій.

"Собака щось пронюхала і втекла. Батько зробив крок вперед біля цих солдатів і наступив на міну", - каже чоловік.

В результаті вибуху Василь втратив ногу.

Фото: Суспільне

"Він у мене десантник, не розгубився. Мальва плаче біля нього, він зняв поводок, відразу перетягнув ногу, впав на карачки, а Мальва допомагала йому пробиратися до траси. Щоб не вибухнути, йшов по шляху, де їздили танки. Відправив її, сказав йти додому охороняти маму. І Мальва не хотіла, плакала стояла, розповідав тато, і побігла до мами. А тато поповз до траси", - розповідає Андрій.

Пораненого підібрали українські військові та наклали ще один джгут, після чого доставили в лікарню до Харкова. Зараз його життю нічого не загрожує, а його сім'я і наші захисники в захваті від сміливості Василя.

Раніше ми розповідали, як у Вишгородському районі Київської області мешканець одного з селищ Віталій Онопрієнко під час російської окупації зумів викрасти ворожу вантажівку разом із боєкомплектом.

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