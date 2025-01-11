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Не роки, але місяці: повномасштабне вторгнення РФ можна було відкласти - Кулеба

Марія Николишин
11 січня 2025, 22:05
1084
Кулеба розкритикував стратегію "не ескалації", якої дотримується Захід.
Не роки, але місяці: повномасштабне вторгнення РФ можна було відкласти - Кулеба
Вторгнення РФ в Україну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/dmytro.kuleba

Ключові тези:

  • Повномасштабне вторгнення Росії в Україну було неминучим
  • Його можна було б спробувати відкласти на кілька місяців
  • Путін був упевнений у пасивності Заходу

Повномасштабне вторгнення країни-агресора Росії в Україну у 2022 році можна було відтермінувати на кілька місяців, але запобігти йому було неможливо. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC.

За його словами, ця війна була неминучою.

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"Я дійшов думки, що ця війна була неминучою. Але її можна було б відкласти. На роки — ні. На місяці – можливо, так", — сказав Кулеба.

Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав це повномасштабне вторгнення в Україну, тому що був упевнений у пасивності Заходу і відсутності його реакції на цю агресію.

Кулеба також розкритикував стратегію "не ескалації", якої дотримується Захід, зокрема Вашингтон і Берлін.

На його думку, якби не ця політика партнерів, сьогодні б Україна перебувала у значно кращій позиції.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що розширення НАТО на схід і початок переговорного процесу щодо вступу України до Альянсу не були справжніми причинами початку Росією повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою України є отримання гарантій безпеки та завершення війни з Росією у 2025 році. Якщо не зупинити Путіна зараз і погодитися на територіальні поступки, Росія може за рік або два вторгнутися в Європу.

Водночас, у звіті Інституту вивчення війни говориться, що високопосадовці російських силових структур і військового командування виступають за посилення бойових дій в Україні, категорично відкидаючи ідею переговорів.

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Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України, пише Вікіпедія.

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