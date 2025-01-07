Загроза вторгнення білоруських військ в Україну: в ЦПД прокоментували ситуацію

Повідомлення про нарощення військ Білорусі біля кордону з Україною не спантеличило українських військових.

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Загрози на півночі країни наразі немає / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, скріншот з відео

Що сказав Коваленко:

Загрози вторгнення сил Білорусі в Україну немає

Наразі створення ударних угруповань біля кордону не зафіксовано

ЗСУ тримають контроль над ситуацією

Ввечері 7 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про нарощення білоруських військ по той бік кордону з Україною. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що відбувається насправді.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко у Telegram написав, що станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі на півночі України немає.

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"Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій", - наголосив він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Коваленко також запевнив, що ситуація на прикордонних територіях України зараз перебуває під повним контролем Сил оборони.

Загроза наступу білоруських військ на Україну

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль використовував Білорусь як військовий майданчик, однак війська РБ так і не вступили у війну на боці окупантів. Попри це час від часу аналітики та моніторингові групи повідомляють про потенційну загрозу.

Наприклад, 7 січня стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

Напередодні в ЦПД повідомляли, що масштабна перевірка боєготовності білоруських військ, яку раніше оголошували в РБ, була частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні з Україною.

Нагадаємо, при цьому, як писав Главред, військовий експерт Олексій Гетьман заявляв, що Лукашенко не вступить у війну, тому що його попередило наше військово-політичне керівництво, що якщо він це спробує зробити, то всі об'єкти на території Білорусі стануть нашими законними цілями.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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