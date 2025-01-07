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Загроза вторгнення білоруських військ в Україну: в ЦПД прокоментували ситуацію

Анна Косик
7 січня 2025, 22:09
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Повідомлення про нарощення військ Білорусі біля кордону з Україною не спантеличило українських військових.
армия Беларуси, Андрей Коваленко
Загрози на півночі країни наразі немає / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, скріншот з відео

Що сказав Коваленко:

  • Загрози вторгнення сил Білорусі в Україну немає
  • Наразі створення ударних угруповань біля кордону не зафіксовано
  • ЗСУ тримають контроль над ситуацією

Ввечері 7 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про нарощення білоруських військ по той бік кордону з Україною. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що відбувається насправді.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко у Telegram написав, що станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі на півночі України немає.

відео дня

"Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій", - наголосив він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Коваленко також запевнив, що ситуація на прикордонних територіях України зараз перебуває під повним контролем Сил оборони.

Загроза наступу білоруських військ на Україну

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль використовував Білорусь як військовий майданчик, однак війська РБ так і не вступили у війну на боці окупантів. Попри це час від часу аналітики та моніторингові групи повідомляють про потенційну загрозу.

Наприклад, 7 січня стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

Напередодні в ЦПД повідомляли, що масштабна перевірка боєготовності білоруських військ, яку раніше оголошували в РБ, була частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні з Україною.

Нагадаємо, при цьому, як писав Главред, військовий експерт Олексій Гетьман заявляв, що Лукашенко не вступить у війну, тому що його попередило наше військово-політичне керівництво, що якщо він це спробує зробити, то всі об'єкти на території Білорусі стануть нашими законними цілями.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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