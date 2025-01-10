'Мрія - цього року закінчити війну': Зеленський сказав, чи піде на поступки РФ

Зеленський заявив, що для України важливий мир, але й необхідні "серйозні гарантії безпеки".

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Зеленський назвав мрію України у 2025 році / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головні тези Зеленського:

Мрія України - отримати гарантії безпеки та закінчити війну з Росією у 2025 році

Росія може вторгнутися до Європи за 1-2 роки, якщо не зупинити Путіна

Визнання окупованих територій лише заохотить Кремль до нової хвилі агресії

Головною метою України є отримання гарантій безпеки та завершення війни з Росією у 2025 році. Якщо не зупинити Путіна зараз і погодитися на територіальні поступки, Росія може за рік або два вторгнутися в Європу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

"Ми хочемо миру більше за всіх. І це зрозуміло, тому що ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей. Але перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України і для всієї Європи. Це захист України і гарантії безпеки – що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 році", - зазначив глава держави. відео дня

Зеленський також наголосив, що Путін прагне знищити Україну, це є його мрією. Натомість Україна має свою мрію — отримати міжнародні гарантії безпеки і закінчити війну у 2025 році.

"Це наша мрія - цього року отримати гарантії та цього року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", - підкреслив президент.

Також глава держави наголосив, що російський диктатор не зупиниться на Україні, оскільки розуміє лише мову сили. За його словами, Кремль і російський народ мають відчути серйозні наслідки війни, щоб у майбутньому не повторювати подібного.

"(Потрібно - Главред), щоб йому було боляче за цю війну. Боляче і дорого. Він та його народ повинні відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни, що буде боляче, якщо зробити нові такі кроки", - зазначив Зеленський.

Територіальні поступки

Президент застеріг, що територіальні поступки лише заохотять російського лідера до нової агресії. Зеленський впевнений, якщо зараз віддати території Росії, то Путін буде лише "потирати руки".

"Він скаже: "Окей, нам треба рік – два, і ми прийдемо з новою хвилею". Він точно прийде до Європи. Він хоче увійти в історію такою людиною, яка забирає землі, яка має таку державу і яку ніхто не може перемогти. Це його хворе бажання", - додав президент.

Президент заявив, що Україна не може юридично визнати окупацію своїх територій, оскільки це суперечить міжнародному праву і створить небезпечний прецедент. Зеленський підкреслив, що йти на поступки Путіну означає посилювати його апетити і відкривати двері до нової агресії.

"Не можна просто визнавати окупацію територій. Юридично не можна визнати (окуповані - Главред) території. Інакше він піде далі, в інші держави. І ви це побачите - не дай Боже - але ви побачите. Його бажання саме таке. Це його ціль - впливати повністю на європейський континент", - додав український президент.

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після його інавгурації, яка запланована на 20 січня 2025 року. За словами Леммі, переговори між Росією та Україною можуть розпочатися ближче до Великодня, 20 квітня.

Також президент Зеленський наголосив, що робить усе можливе для гідного завершення війни цього року і закликав партнерів до негайного постачання систем ППО. Він зазначив, що припинення війни – це спільна мета України, Європи, США та глобальних партнерів.

Як повідомляв Главред, команда новообраного президента США Дональда Трампа має намір завершити війну в Україні протягом перших 100 днів його президентства. Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог заяив, що головною метою є збереження суверенітету України та досягнення справедливої угоди

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