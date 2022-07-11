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Не повинні ставати "живим щитом": українців просять терміново покинути Південь країни

11 липня 2022, 00:07

В даний час невідомо, в яких часових рамках це буде відбуватися.

Херсонська область
Херсонська область/ Людмила Денисова, Генштаб ЗСУ

Влада України просить громадян країни на тимчасово окупованих територіях евакуюватися, оскільки ВСУ починають контрнаступ.

Як заявила міністр у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону йдеться про Херсонську та Запорізьку області.

Як зазначила Верещук, в даний час невідомо, в яких часових рамках це буде відбуватися, але в цих регіонах точно не повинно бути жінок і дітей.

Ці люди не повинні ставати "живим щитом" між російськими окупантами і Збройними силами України.

"Очевидно, що ворог повинен бути знищений. Зрозуміло, що будуть бої, будуть артилерійські обстріли, тому ми закликаємо терміново евакуюватися", - заявила міністр.

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Ситуація в Херсонській області

В оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій в Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.

За даними Американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують успішно контрнаступати на Херсонщині. Українські війська, ймовірно, звільнили Зелений Гай і Барвінок за 25 км від самого захопленого росіянами Херсона. Втім, ні Київ, ні Москва такі дані на офіційному рівні не підтверджують.

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ЗСУ Херсонська область Ірина Верещук
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