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ЗСУ "перемололи" окупантів разом з танками: РФ не може захопити Луганщину – Гайдай

10 липня 2022, 21:17

Зменшилася як кількість атак росіян, так і кількість обстрілів територій області.

війна,
Окупанти РФ застрягли в Луганській області / УНІАН

Російські окупанти застрягли в районі Білогорівки Луганської області і не можуть продовжувати наступ.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram, інформуючи про оперативну обстановку в області.

"Застрягли на сьогоднішній день російські війська в районі Білогорівки. І, швидше за все, це робота наших артилеристів, які знищили за останні кілька днів велику кількість артилерійських складів. Тому kогістика на сьогоднішній день дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів ... вони без артилерії взагалі не можуть жодного метра пройти", - сказав Гайдай.

За його словами, на сьогодні зменшилася як кількість атак росіян, так і кількість обстрілів територій області.

Гайдай зазначив, що Білогорівка була для ворога не кінцевим пунктом в Луганській області, який він планував захопити, а "проміжним", щоб рушити далі в бік Слов'янська і частково в бік Бахмута.

Гайдай повідомив, що в районі Білогорівки окупанти при форсуванні річки раніше втратили близько сотні танків.

"Більше того, два дні тому сталася нова епопея з танками. На цьому напрямку вони втратили завдяки нашим артилеристам ще пару десятків танків чергових" - повідомив Гайдай.

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Нагадаємо, раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувався до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз", – йдеться в повідомленні.

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