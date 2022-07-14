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Зеленський щодо удару по Вінниці: жодні інші терористи не дозволяли собі такої зухвалості

14 липня 2022, 23:19

Ракетний удар по центру Вінниці відбувся саме в той час, коли в Гаазі обговорювали її попередні військові злочини в нашій країні.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський висловився про удар по Вінниці / president.gov.ua

У четвер, 14 липня. РФ завдали потужного ракетного удару по центру Вінниці саме в той час, коли в Гаазі обговорювали її попередні військові злочини в нашій країні, сказав глава держави Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

"Жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість - знову вбивати, поки її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу", - зазначив він.

Зеленський настійно закликав світ визнати Росію країною-терористом.

"А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або Дрездені, як би це було названо? Хіба не тероризмом?",- підкреслив Зеленський.

Після удару по Вінниці не має залишатися сумнівів про те, що якомога швидше необхідно провести спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. А також впровадити нові санкції.

"Пора для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами - статусом держави-терориста для Росії, спеціальним трибуналом і спеціальним механізмом конфіскації активів, а також новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні якомога швидше", - додав президент.

Ракетний удар по Вінниці

У результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також Главред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Читайте також:

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