Названо умову, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ

Військовий експерт Майкл Кофман розповів, що необхідно Україні для повернення собі військової ініціативи.

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Умова, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ / колаж: Главред, фото: 56 ОММБ

Ні для кого не секрет, як багато сил забрала війна у всіх українців, проте найбільше вона впливає на тих, хто за неї воює. Українським захисникам не вистачає боєприпасів, в той час, як росіяни "тиснуть" перевагою в чисельності. Про це повідомив військовий експерт, старший науковий співробітник програми Росії і Євразії Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Кадровий голод

За словами експерта, одна з найголовніших проблем Сил оборони України - кадровий голод. Він стверджує, що спорожнілі ряди бійців за Україну поповнюються за рахунок мобілізації старших поколінь або призовників, які погано навчені.

Дефіцит боєприпасів

Другою проблемою в NYT називають брак боєприпасів. Однак навіть ті, що є - неакутальні. Наприклад, касетні американські боєприпаси. Російські війська вже поміняли тактику штурмових операцій і поліпшили фортифікаційні споруди. При цьому, на Заході вже немає колишньої боротьби за озброєння українського війська.

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Перспективи - похмурі

Кофман допускає нерадужні перспективи для України. Допомога вже не гарантується, контрнаступ не пройшов, а російські війська активно штурмують Схід України.

"У Кремля всього більше: більше людей, боєприпасів і техніки. І вони не зупиняються, незважаючи на зростаюче число поранених і загиблих", — експерт навів у приклад слова українських військових.

Як Україні повернути собі ініціативу на фронті

Експерт стверджує, що війна навіть при подібній перевазі Росії не заходить в глухий кут і називати її такою не зовсім вірно. Вся справа в тому, що ні Україна, ні Росія не відзначилася тактикою, яка призвела б до прориву на лінії фронту. За його словами, все може вирішитися в 2024 році в залежності від того, що буде відбуватися конкретно на полі бою.

Майкл Кофман обмежується двома сценаріями закінчення війни:

Україна поверне перевагу до 2025 року

Україна програватиме війну без достатньої допомоги

"Замість цього (тактики, яка призвела б до прориву на полі бою однієї з двох сторін,-ред.) це був смертельний танець невеликих технологічних досягнень з обох сторін, які ще не переламали ситуацію, в результаті чого конфлікт виглядає як модернізована версія Західного фронту Першої світової війни: чиста маса проти маси", — резюмував військовий експерт.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, російські окупанти не змогли досягти тих цілей, які вони ставили перед собою в останні місяці. Зараз загарбники частково наступають на деяких частинах сходу, там тривають запеклі бої. Про це розповів командувач сухопутних сил України Олександр Сирський.

Також, військовий аналітик, екс-співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що на Східному фронті зараз ситуація загострена. Російські загарбники намагаються зробити все, щоб здобути хоча б маленьку перемогу.

В цей же час, в Маріупольській міській раді повідомили, що росіяни намагаються прокласти залізницю з тимчасово окупованого Маріуполя до Ростова-на-Дону. Окупанти планують спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

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