УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Названо умову, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ

Єлизавета Бельмас
13 січня 2024, 21:14
Військовий експерт Майкл Кофман розповів, що необхідно Україні для повернення собі військової ініціативи.
умова, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ
Умова, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ / колаж: Главред, фото: 56 ОММБ

Ні для кого не секрет, як багато сил забрала війна у всіх українців, проте найбільше вона впливає на тих, хто за неї воює. Українським захисникам не вистачає боєприпасів, в той час, як росіяни "тиснуть" перевагою в чисельності. Про це повідомив військовий експерт, старший науковий співробітник програми Росії і Євразії Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Кадровий голод

За словами експерта, одна з найголовніших проблем Сил оборони України - кадровий голод. Він стверджує, що спорожнілі ряди бійців за Україну поповнюються за рахунок мобілізації старших поколінь або призовників, які погано навчені.

Дефіцит боєприпасів

Другою проблемою в NYT називають брак боєприпасів. Однак навіть ті, що є - неакутальні. Наприклад, касетні американські боєприпаси. Російські війська вже поміняли тактику штурмових операцій і поліпшили фортифікаційні споруди. При цьому, на Заході вже немає колишньої боротьби за озброєння українського війська.

відео дня

Перспективи - похмурі

Кофман допускає нерадужні перспективи для України. Допомога вже не гарантується, контрнаступ не пройшов, а російські війська активно штурмують Схід України.

"У Кремля всього більше: більше людей, боєприпасів і техніки. І вони не зупиняються, незважаючи на зростаюче число поранених і загиблих", — експерт навів у приклад слова українських військових.

Як Україні повернути собі ініціативу на фронті

Експерт стверджує, що війна навіть при подібній перевазі Росії не заходить в глухий кут і називати її такою не зовсім вірно. Вся справа в тому, що ні Україна, ні Росія не відзначилася тактикою, яка призвела б до прориву на лінії фронту. За його словами, все може вирішитися в 2024 році в залежності від того, що буде відбуватися конкретно на полі бою.

Майкл Кофман обмежується двома сценаріями закінчення війни:

  • Україна поверне перевагу до 2025 року
  • Україна програватиме війну без достатньої допомоги

"Замість цього (тактики, яка призвела б до прориву на полі бою однієї з двох сторін,-ред.) це був смертельний танець невеликих технологічних досягнень з обох сторін, які ще не переламали ситуацію, в результаті чого конфлікт виглядає як модернізована версія Західного фронту Першої світової війни: чиста маса проти маси", — резюмував військовий експерт.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, російські окупанти не змогли досягти тих цілей, які вони ставили перед собою в останні місяці. Зараз загарбники частково наступають на деяких частинах сходу, там тривають запеклі бої. Про це розповів командувач сухопутних сил України Олександр Сирський.

Також, військовий аналітик, екс-співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що на Східному фронті зараз ситуація загострена. Російські загарбники намагаються зробити все, щоб здобути хоча б маленьку перемогу.

В цей же час, в Маріупольській міській раді повідомили, що росіяни намагаються прокласти залізницю з тимчасово окупованого Маріуполя до Ростова-на-Дону. Окупанти планують спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

19:36 Україна
Війна РФ проти України є частиною переломного моменту в історії – Байден

Війна РФ проти України є частиною переломного моменту в історії – Байден

16:02 Світ
Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів: про що це говорить

Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів: про що це говорить

15:53 Україна
Всі головні новини

Популярне

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату 46653

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату

Гороскоп на завтра 14 січня: Леву - необґрунтовані вимоги від родичів, Скорпіону - витрати 13605

Гороскоп на завтра 14 січня: Леву - необґрунтовані вимоги від родичів, Скорпіону - витрати

Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: усі подробиці ракетної атаки РФ 7485

Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: усі подробиці ракетної атаки РФ

Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа 4956

Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа

Останні новини

22:57

Як не помилитися з вибором праски: поради та рекомендації

22:20

Катерина Кузнєцова пояснила, чому легко порвала з російською кіноіндустрією

22:14

"Путін перекинув ядерну зброю у Білорусь": експерт розкрив правду

22:02

Цей чарівний засіб для видалення жовтих плям на сидінні унітазу змусить його виблискувати

21:35

"Дуже серйозна атака": експерт назвав реальну причину ударів США по Ємену

Ілія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по ЄменуІлія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по Ємену
21:35

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: поради юриста

21:14

Названо умову, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ

21:03

Експерт пояснив, чи великі шанси на велику війну в Ємені

20:24

Чи корисною була б ядерна зброя для України: експерт розповів, чому її віддали

Реклама
20:15

Єфросиніна отримала на горіхи в Мережі за відпустку з чоловіком-військовим за кордоном

20:14

Перевернути "Велику шахівницю": Україна - символ змін у світіПогляд

20:07

Лише одиниці знайдуть тварину на картинці за 10 секунд: непроста оптична ілюзія

19:53

Місячний календар 14 січня: до чого слід підготуватися в новий місячний цикл

19:39

Розкішний салат Жозефіна: рецепт, який підкорить з 1 разуВідео

19:37

Піраміда Маслоу простими словами: все, що потрібно знати про популярний термін

19:36

"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

19:20

"Буде 3 перемоги": чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз

18:56

Перекрили КПП без причини: ще одна країна заблокувала рух вантажівок

18:54

13 січня окупанти атакували Україну за новою тактикою: заява експерта

18:26

Чому деякі коти мають білі лапи та живіт: відповідь вразить кожного

Реклама
17:55

Очільники МЗС України та Франції провели важливу зустріч: про що домовилися

17:16

Реакція Заходу на порушення Конституції в законопроекті про мобілізацію: що буде

17:07

"Боже, який ти красивий": фотограф згадав про зустріч із Ніною Матвієнко і заплакав

16:58

Під Маріуполем армія РФ нарощує сили та намагається прокласти залізницю до Ростова

16:50

"Руки чешуться ударити": РФ може атакувати країну НАТО під час війни з Україною - Чалий

16:02

Війна РФ проти України є частиною переломного моменту в історії – Байден

16:00

За які вчинки клієнтів Приватбанк блокує рахунки: чого категорично не можна робити

15:58

"Схід весь горить": екс-співробітник СБУ розкрив, де росіяни готують наступ

15:53

Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів: про що це говорить

14:43

В Україні частина пенсіонерів можуть одразу отримати 10 виплат: хто має право

14:23

Безкоштовні концерти для кремлівських і поїздки до окупантів: як співачка Asti відкупилася від скандальної вечірки

14:20

Голодують і замерзають: на Харківщині фермер кинув десятки коней і втік до РФ

14:16

ЗМІ з'ясували, хто пригальмував відставку Безуглою та яка її доля

14:07

У Маріуполі "приліт" в казарму, у Бердянську – в порт: в окупованих містах прогриміли вибухи

13:36

Потрібно за 6 секунд знайти трьох поросят на картинці: головоломка для найпильніших

13:16

Страшне і насторожуюче видовище: чому кіт дивиться в стіну

13:06

"Ми постійно контратакуємо": Сирський розповів про ситуацію на фронті

12:52

Новий глава МЗС Франції приїхав до Києва: в чому мета візиту

12:34

Гороскоп на завтра 14 січня: Леву - необґрунтовані вимоги від родичів, Скорпіону - витрати

12:15

РФ запустила по Україні шість "Кинджалів": у ЗСУ розповіли, чи вдалося їх збити

Реклама
12:12

Олена Мозгова показала дорослу красуню-доньку

12:00

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату

11:53

Тільки геній знайде кролика за 5 секунд: загадка, яка підкориться одиницям

11:41

Церковне свято 14 січня: чого не можна робити у день пам'яті святої Ніни

11:24

У РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки – Гетманцев

11:14

Ракети РФ стають все гірше: сили ППО збили 8 цілей, ще 20 - не досягли мети

10:55

Лоліті скасували ще один концерт у Росії

10:52

У Давосі офіційно анонсували візит президента Зеленського

10:30

"Тоді рух на фронті стане реальним": капітан сказав, коли Україна може почати наступати

10:19

Такого ви ще не готували: шикарний рецепт бананового кексу за 3 хвилини

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти