Під Маріуполем армія РФ нарощує сили та намагається прокласти залізницю до Ростова

РФ завозить нові підрозділи, на дорогах можна помітити переміщення особового складу окупантів та їх техніки.

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Окупанти хочуть прокласти залізницю до Ростова / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: deepstatemap

У Маріупольській міській раді повідомили, що росіяни намагаються прокласти залізницю з тимчасово окупованого Маріуполя до Ростова-на-Дону. Окупанти планують спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту

"Окупанти не полишають спроб і намірів прокласти нову гілку залізниці у "глибокому тилу", яка б з'єднувала російський Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь", - йдеться в повідомленні міської ради Маріуполя.

Як зазначили у міськраді, росіяни почали будувати залізницю, яка мала б з'єднати восени 2023 року російське місто з окупованим українським. Тоді британська розвідка зробила припущення, що залізниця перебуватиме в зоні ураження українських озброєнь великої дальності.

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"На початку січня 2024 року з’явилася інформація про те, що українські військові вразили напівпобудований російськими окупантами залізничний міст в районі селища Гранітне. Але, як бачимо, окупанти не полишають надії побудувати міст", - вказали у міськраді.

Крім того, під Маріуполем російська армія нарощує сили. Зокрема, РФ завозить нові підрозділи, на дорогах можна помітити переміщення особового складу окупантів та їх техніки.

"Маріуполь залишається для окупантів важливим логістичним пунктом. Вони нарощують тут свої сили та намагаються зробити його ключовим пунктом перекидання своїх військових сил та техніки між Ростовом та Кримом. Маріупольці, які залишились у місті, залишаються в небезпеці. Адже окупанти планують посилення мобілізації на тимчасово окупованих територіях", - підсумував мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що українські партизани приспали та ліквідували 17 окупантів в Маріуполі. Партизани поставили партію отруєного алкоголю в мережі так званих "наливайок", що спеціалізуються на продажу алкоголю для окупантів.

У Маріуполі "приліт" в казарму окупантів. Після влучання в казарму окупантів у Маріуполі там почалася пожежа. Загарбники одразу почали переміщати особовий склад і техніку в інший район міста.

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