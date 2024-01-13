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"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

Юлія Закрепа
13 січня 2024, 19:36
Повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами не використовували ракети, щоб збити російські засоби.
'Шукають аеродроми': Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян
Світан розповів про ранкову атаку РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія, скріншот: відео

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував сьогоднішню атаку загарбників. На його думку, ворог намагався пристрілятися, щоб зрозуміти кілька речей.

Військовий експерт для 24 каналу зазначив, що всього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;
  • 3 ударні БПЛА "Shahed-136/131";
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 6 крилатих ракет Х-22;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Українським воїнам прямим влучанням вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Водночас понад 20 усіх перелічених засобів не досягли своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших Сил оборони.

відео дня

Тобто Повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами не використовували ракети, щоб збити російські засоби. Завдяки системам РЕБ ворожа ракета відводиться на сотні метрів від цілі, а особливо від військових баз та аеродромів, де можна прикрити летовище.

"В основному атаки випадають на військові об'єкти. Вони намагаються знайти аеродроми чи аеродромні споруди, розуміючи процеси, що відбувається підготовка до приймання авіаційної техніки типу F-16 і не тільки. Тому намагаються пристрілятися або принаймні зрозуміти, як ми захищаємо летовища, розкласти певну динаміку переміщення ЗРК, систем РЕБ та алгоритми протидії аеродромних служб до ракетних атак", - пояснив Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що 13 січня 2024 року окупанти запустили по Україні ракети. Був зафіксований зліт одного 2МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС з Каспію.

Вибухи лунали у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому. Стали відомі усі подробиці ракетної атаки РФ. Російські окупанти атакували країну крилатими ракетами, ракетами "Кинджал". Повідомлялося також про пуски Х-22.

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