'Руки чешуться ударити': РФ може атакувати країну НАТО під час війни з Україною - Чалий

Путін може завдати удару по НАТО, щоб підняти ставки у війні й потім торгуватися за рахунок України.

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Путін може завдати удару по НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Захід недооцінює ймовірність удару Росії по країні НАТО. Якщо Україна перейде в режим оборони, Путін може атакувати Естонію. Про це в ефірі "Еспресо" розповів український дипломат та експосол України у США Валерій Чалий.

"Скажу ключову річ: я впевнений, що як тільки отак зависає ситуація в Україні, тобто динамічно, і постійно йде окопна війна, немає руху, а при цій ситуації у Росії в обороні стоїть 460 тис. на нашій території й вона закріплюється при тому, що у нас нема засобу деокупації. Вони концентруються на паралельному ударі по країнах НАТО. Не те, що кажуть, якщо Україна програє, то наступні країни НАТО. Ні, формула інша. Україна не програє, це розтягнеться. Україна виграє, все одно переможе, а удар по вас буде завданий. От у чому вони недооцінюють", - сказав дипломат.

Чалий наголосив, що Захід повинен усвідомити цю загрозу і враховувати її при розгляді подальших подій. За словами дипломата, плани Росії включали атаку на Естонію через місто Нарва, де проживає велика кількість росіян. Він підкреслив, що такий сценарій був абсолютно реальним і може статися, якщо Україна перейде в режим оборони.

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"Перший факт - були оперативні плани Росії атакувати Естонію. Це факт і я його можу підтвердити. І тільки волею долі так вийшло, що на нас вони пішли, а не на Естонію. Друге, подивіться - Естонія, Нарва. Скільки треба часу, щоб окупувати Нарву? У Нарві 89% живе росіян і тільки 5% естонців, там купа агентури ФСБ. Абсолютно реально, не маючи величезної переваги у живій силі, зайняти та протестувати, як НАТО буде реагувати на це. Вони ж зараз округ там створюють, перекидають дуже швидко сили, тому ясно, що у них руки чешуться туди ударити. Просто Україна зараз відволікає", - додав Чалий.

Дипломат попереджає, що у випадку, коли Україна буде "зависати" на фронті, окупанти зосередяться на паралельному ударі по країнах НАТО. Він вважає, що в такому випадку Путін може вивільнити частину своїх сил і здійснити провокацію в регіоні, щоб підняти ставки і використовувати Україну як засіб торгівлі з НАТО.

Напад Росії на НАТО

Нагадаємо, представник опозиційної партії ХДС у німецькому парламенті Родеріх Кізеветтер попередив, що країни-члени НАТО повинні підготуватися до війни з Росією протягом наступних п'яти-восьми років. Він зазначив, що РФ вже активізувала військову економіку та веде словесні атаки на цілісність країн, таких як Латвія.

Також Сергій Бульба, колишній військовий офіцер та політик, розповів в інтерв'ю Главреду, що Путін, ймовірно, зацікавлений організувати локальний конфлікт через Білорусь, не вступаючи безпосередньо в зіткнення з НАТО. За його словами, Росія може використати російську ядерну зброю в Білорусі.

Як повідомляв Главред, Росія може напасти на Естонію. Такий крок з боку Путіна спрямований на демонстрацію неспроможності НАТО швидко реагувати на подібні ситуації.

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