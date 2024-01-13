Експерт пояснив, чи великі шанси на велику війну в Ємені

Імовірність сценарію повномасштабної війни в Ємені низька, тому що ніхто не захоче починати наземну операцію там, вважає Ілія Куса.

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Імовірність сценарію повномасштабної війни в Ємені низька - Ілія Куса / колаж Главред, фото УНІАН і GoogleMaps

Вкрай невисока ймовірність того, що конфлікт у Ємені переросте у військові дії на кшталт ізраїльського. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса.

"Імовірність цього сценарію низька, тому що ніхто не захоче починати наземну операцію в Ємені. Це була разова акція, і про це вже повідомив міністр оборони Великої Британії, який сказав, що вони не планують подальші удари по території Ємену. У Пентагоні також говорили, що це акція у відповідь і надалі жодних наземних операцій (наприклад, проти хуситів і повалення їхньої влади на півночі Ємену) не планується. З цієї причини такої війни, як між Ізраїлем і ХАМАС, не буде", - сказав він.

Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". відео дня За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

Атаки на кораблі в Червоному морі

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи Червоним морем, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС. Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства.

Хусити стали переслідувати комерційні судна після того, як Ізраїль розпочав повітряну і наземну кампанію в секторі Газа. Повстанці пообіцяли не зупинятися доти, доки Ізраїль не припинить атаку.

Дії хуситів у Червоному морі спонукали багатьох комерційних судноплавців спрямувати свої судна в обхід, щоб не наражатися на ризик нових нападів. Це збільшило час судноплавства і загрожувало розривом ланцюгів поставок.

Кораблі США і Великої Британії та американські винищувачі збили 18 безпілотників, дві крилаті ракети і протикорабельну ракету. А в четвер хусити випустили протикорабельну балістичну ракету в Аденську затоку. За словами американських офіційних осіб, ця атака стала 27-м нападом на комерційне судноплавство, здійсненим угрупованням з 19 листопада.

У ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних із повстанцями-хуситами в Ємені. Вибухи прогриміли в Ходейді, Таїсі, Сааді.

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