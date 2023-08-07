Названо зброю, яка зіграє ключову роль у звільненні Чорного моря

Міністр Михайло Федоров привідкрив "закулісся" щодо нових ударів по російському флоту.

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Російському флоту в Чорному морі тепер небезпечно / Pixabay, УНІАН

Українські морські дрони гратимуть ключову роль у звільненні Чорного моря, вважає віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який курує розробку вказаного типу зброї.

У коментарі Newsweek політик зазначив, що війна зробила Україну лідером у сфері технологій БПЛА як у повітрі, так і на морі.

"Морський безпілотник - унікальна і засекречена українська розробка. Кожен морський безпілотник оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від засобів радіоелектронної боротьби противника, резервними модулями зв'язку і бойовою частиною, а також наземним автономним пунктом управління, системами транспортування і зберігання, дата-центр", - сказав віце-прем'єр.

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Такий БПА в руках сил ССО, за словами Федорова, зіграє свою роль у звільненні тимчасово окупованого узбережжя Чорного моря.

Удари по російському флоту

У перші місяці повномасштабного вторгнення Росія домінувала в Чорному морі, проте потоплення Україною ракетного крейсера "Москва" і звільнення острова Зміїний змусили окупантів відмовитися від багатьох планів щодо відрізання України від моря.

Наразі російські кораблі все ще присутні в Чорному морі, але тримаються на безпечній від українських ударів відстані. При цьому РФ постійно залучає свій флот до завдання по материковій Україні масованих ударів.

Водночас атаки БПЛА на російські військові кораблі і об'єкти в Криму стали звичайним явищем. Ці атаки, за даними міністерства оборони Великої Британії, змусили Москву перебазувати свої підводні човни у російський порт Новоросійськ.

У липні відбулися три гучні операції з участю морських безпілотників. Так, в середині липня під мостом через Керченську протоку вибухнули два невідомих безпілотних плавзасоби, які, як повідомляється, завдали серйозної шкоди споруді.

Протягом цього місяця було завдано удару по російському десантному кораблю "Оленегорський Гірник", що стояв на якорі в Новоросійську, а незабаром після цього - по нафтоналивному танкеру "Сіг" біля берегів Криму. Обидва були серйозно пошкоджені, і їх довелося рятувати буксирами.

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