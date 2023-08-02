У Криму - потужні вибухи, Керченський міст перекрито: що відомо

Про вибухи повідомляють у Сімферополі та районі, а також у Новофедорівці та Гвардійському.

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У Гвардійському видно клуби диму / Фото: t.me/Crimeanwind

У середу, 2 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. В результаті російські окупанти перекрили рух Керченським мостом.

Про "бавовну" повідомляють в Сімферополі та районі, а також в Новофедорівці та Гвардійському, передає Telegram-канал Кримський вітер та інші місцеві пабліки.

Як повідомляє ЧП / Симферополь, в Сімферопольському районі, в Гвардійському прогримів дуже потужний вибух, а в небо піднялися клуби диму.

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За даними Радіо Свобода, саме в цьому селищі розташована авіабаза "Гвардійське". В даний час аеродром підпорядкований повітряно-космічним силам РФ. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.

Вибухи в Криму

1 серпня у Севастополі прогримів потужний вибух, який чули навіть у Бахчисараї, а він розташований за 30 км. Виявилося, що ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ. Після "прильоту" над місцем удару в небо піднявся густий і високий стовп диму. Його було видно навіть з Бахчисарайського водосховища.

У Мережі писали, що вибух стався на території військової частини 63876-р, де знаходиться арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту РФ.

У понеділок увечері, 31 липня, росіяни оголосили тривогу в тимчасово окупованому Криму та перекрили рух на Керченському мосту. Крім того, загарбники оголосили евакуацію на вокзалі "Керч Південна".

Кримські телеграм-канали писали, що в Сімферополі працює система ППО – нібито відбиває атаку дронів.

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