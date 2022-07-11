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Операція на $1 млрд: у ЗСУ розкрили деталі звільнення Зміїного від окупантів РФ

11 липня 2022, 16:30

Противник покинув Зміїний, знищивши вогневі засоби, які не були вражені українськими військовими.

Острів Зміїний
ЗСУ звільнили острів Зміїний / Фото УНІАН

Втрати ворога через окупацію острова Зміїний (Одеська обл.) становлять понад 900 млн доларів, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Загальні втрати російських окупаційних військ навколо епопеї з островом становлять понад 900 млн дол" ,- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що активізація противника і нарощування бойового складу гарнізону на о.Зміїний, створення системи протиповітряної оборони і вогневого ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню були спрямовані на забезпечення контролю над морем і небом в районі північно-західної частини Чорного моря.

За інформацією командування, так само методично і планово, як окупанти облаштовували свій гарнізон, сили оборони об'єднанням своїх потужностей протидіяли цьому. Відповідна операція українських військових тривала понад 2 місяці.

"Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил і засобів, збір даних обстановки і застосування різнорідного озброєння і обладнання, розрахунок тактики і стратегії ворога, вибудовування власних, більш ефективних, доцільних, часто нестандартних", - повідомили в ОК "Південь".

До участі були залучені угруповання різнорідних сил ВМС:

  • ескадрилья "Байрактарів";
  • Повітряні сили;
  • ракетні війська і артилерія;
  • підрозділи Держприкордонслужби;
  • СБУ та розвідки;
  • інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

В операції було кілька етапів. Як поінформували в командуванні, по-перше, це обрізання шляхів логістичного забезпечення, коли уражався корабельно-катерний склад, судна забезпечення та техніка, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон. На цьому етапі точною роботою БПЛА "Байрактар "та із застосуванням партнерської збройної допомоги та вітчизняних технологій було уражено 4 швидкохідних патрульних катери типу Раптор, швидкісний десантний катер на повітряній каверні типу Серна, суттєві пошкодження отримав фрегат Адмірал Ессен.

"Новий сучасний буксир" рятувальник Василь Бех був переведений в підводний флот", - нагадали в ОК Південь.

Проте, як підкреслили в командуванні, за розвідданими, на острів були доставлені близько трьох десятків одиниць техніки: ЗРК "Тор-М2" і ТЗМ до нього, 4 ЗПРК "Панцир-С1", 2 РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", 1 ББМ, 3 військові автомобілі, 2 дизель-генератора і ще близько півтора десятка об'єктів ретельно замаскованих сіткою.

"Після потоплення корабля Москва, який своєю протиповітряною обороною забезпечував прикриття корабельного угруповання в морі, рашисти вирішили зробити собі з острова "стаціонарний крейсер", але наші військові порушили плани ворога. Зокрема, раптово і влучно був вражений командний пункт, засоби перешкод і розвідки, які окупанти розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Крім самих втрат, це справило ще й переконливе враження на ворога про відчайдушність і справжні потужності сил оборони півдня України", - йдеться в повідомленні.

В ОК Південь заявили, що в умовах нанесення противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного придушення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута.

Противник покинув Зміїний, знищивши вогневі засоби, які не були вражені українськими військовими. Всього підтверджено знищення:

  • 3 ЗПРК "Панцир-С1";
  • 1 ЗРК "Тор-М2" ТЗМ до нього;
  • 1 РЛС "Мис";
  • 1 РСЗВ " Торнадо-Г";
  • 1 РСЗВ "Град";
  • 1 Система РЕБ;
  • 1 маломірний катер;
  • 2 ББМ;
  • 8 одиниць автотехніки;
  • 1 склад боєприпасів.

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Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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