'Ховають військові кораблі за цивільними суднами': росіяни змінили тактику обстрілів

Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти в Чорному морі ховають свої військові кораблі за цивільними суднами.

https://glavred.net/ukraine/hovayut-viyskovi-korabli-za-civilnimi-sudnami-rosiyani-zminili-taktiku-obstriliv-10491265.html Посилання скопійоване

Гуменюк розповіла про атаки росіян із моря / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти в Чорному морі ховають свої військові кораблі за цивільними суднами.

За словами речниці, ворог використовує суто морський спосіб розосередження сил.

"Максимально займають територію розширено для того, щоб маневрувати. За сталою тактикою окупантів ховаються за цивільними. Тобто цивільне судноплавство стає для них прикриттям", - про це розповіла Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

відео дня

Вона також нагадала, що раніше Міністерство оборони України попереджало, що цивільні судна, які будуть сприяти потужностям ворога, можуть бути сприйняті за законну військову ціль.

"Тому, потрібно розуміти, що судна, які будуть прямувати в ті порти, де будуть вивантажуватися або завантажуватися задля розвитку економіки країни-агресора, теж у небезпеці", - пояснила Гуменюк.

За словами Гуменюк, в акваторіях шести портів Росії в Чорному морі не спостерігається критичної зміни ситуації. Однак у в районі Керченської протоки створили так званий "район огляду", де намагаються накопичити цивільні судна, щоб використовувати їх як загородження для своїх військових кораблів.

Така практика тривала ще з початку окупації Криму, коли агресор намагався диктувати свої умови проходження Керченською протокою, сказала спікерка Сил оборони півдня. І зараз РФ використовує цивільне судноплавство як прикриття власної агресії та звинувачення України в незаконному веденні війни.

"Нагадаю, що територіальне море України - це 12 морських миль від нашого узбережжя. Крим - це наше узбережжя, хоч і тимчасово окуповане, і всі події відбувалися в територіальному морі України. Тобто Україна законно відбиває свої території і акваторії", - сказала Гуменюк.

Атака Росії по Україні

Нагадаємо, що 6 серпня РФ вдарила по Україні з усіх гармат. Найбільше постраждала Хмельницька область, яку ворог атакував тричі. Окупантам не дає спокою аеродром Старокостянтинова, який був обстріляний в черговий раз.

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами". Крилаті ракети ймовірно були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Більше цікавих новин: