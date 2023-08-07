"Ініціатива на нашому боці": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що на фронті наразі тривають тяжкі бої, проте ініціатива на боці України.

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Залужний повідомив, що ЗСУ крок за кроком просуваються вперед / Колаж: Главред фото: Офіс президента, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний поінформував у Telegram.

Як розповів Залужний, в ході розмови він розповів американському генералу про обстановку на фронті, де українські захисники продовжують вести оборонні та наступальні операції.

"Щодо оборони. Вона – стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту", - зазначив він.

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Також Залужний прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, наразі тривають тяжкі бої, проте ініціатива на боці України.

"Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Як зазначив Залужний, під час розмови з Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах. Головнокомандувач подякував партнерам за допомогу і підтримку, домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно видання Bloomberg з посиланням на американського чиновника повідомило, що ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу.

У свою чергу російський диктатор Володимир Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ. Так, глава кремлівського режиму маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, контрнаступ Збройних сил України розгортається з певною важкістю та не так швидко, як прогнозувалося. Українські захисники відчувають втому, але російська сторона демонструє ознаки страху.

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