"Це хороший знак": в НАТО не впевнені, що Росія вторгнеться в Україну

Йенс Столтенберг / Reuters

Країни-учасниці НАТО не впевнені, що буде вторгнення Росії в Україну. Альянс схиляється до того, щоб приймати рішення в залежності від ситуації.

З такою заявою виступив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, пише "РБК Україна".

За його словами, Росія продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, але разом з тим ініціювала зустрічі з США і НАТО і "це хороший знак".

"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року і будемо приймати подальші рішення в залежності від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що краще рішення - це дипломатія", - зазначив Столтенберг.

Загроза вторгнення РФ в Україну

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що розвідка не фіксує будь-яких істотних відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Зараз в українських рубежів спостерігається близько 130 тисяч військ разом з військовою технікою.

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Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився.

Він запевнив у роботі держави над мирним врегулюванням конфлікту з Росією, однак попередив, що країна повинна бути готовою до оборони.

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